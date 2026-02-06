ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا جموں کے سرحدی علاقوں کا دورہ، بی ایس ایف چوکیوں کا معائنہ
دورہ کے دوران بوبییاں سرحدی چوکی پر امت شاہ نے بی ایس ایف اہلکاروں کے لیے چھ فلاحی اسکیموں کا ای-افتتاح اور ای-سنگ بنیاد رکھا۔
Published : February 6, 2026 at 5:16 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دو روزہ دورے پر جموں پہنچ گئے جہاں وہ خطے میں سکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیں گےحکام کے مطابق اپنے دورے کے دوران وزیر داخلہ نے ہیرا نگر سیکٹر میں واقع گرنام اور بوبییاں سرحدی چوکیوں کا اج دورہ کیا اور سرحد کی حفاظت پر مامور بارڈر سکیورٹی فورس کے جوانوں سے ملاقات کر کے ان کی خدمات کو سراہا۔
اپنے دو روزہ دورہ کے دوران آج بوبییاں سرحدی چوکی پر امت شاہ نے بی ایس ایف اہلکاروں کے لیے چھ فلاحی اسکیموں کا ای-افتتاح اور ای-سنگ بنیاد رکھا جو سرحدی سکیورٹی کو مضبوط بنانے اور فورس اہلکاروں کی فلاح و بہبود پر حکومت کی توجہ کو ظاہر کرتا ہے اس موقع پر انہوں نے گزشتہ سال مانسون کے دوران سیلاب سے متاثر ہونے والے بی ایس ایف انفراسٹرکچر کی مرمت کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔
بعد ازاں مرکزی وزیر داخلہ نے لوک بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور اعلیٰ سکیورٹی حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران حکام نے جموں خطے کے مختلف حصوں میں جاری انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے بارے میں وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ دی جن کا مقصد دہشت گردوں کا قلع قمع کرنا ہے۔
امت شاہ جمعرات کی دیر رات جموں پہنچے تھے جہاں ہوائی اڈے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور بی جے پی کے سینئر رہنماؤں بشمول اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے ان کا استقبال کیا۔
اپنے دورے کے دوران وزیر داخلہ لوک بھون میں ہمدردانہ بنیادوں پر تقرری کے خطوط بھی تقسیم کریں گے اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ان سے بات چیت کریں گے دورے کے دوسرے دن وہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ترقیاتی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے جس میں جموں کشمیر کی مجموعی ترقی اور جاری منصوبوں پر غور کیا جائے گا۔