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ہٹ اینڈ رن کیس حل: کولگام پولیس نے دو افراد کو کیا گرفتار، دونوں گاڑیاں ضبط
پولیس کے مطابق انہیں فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال ڈورو منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔
Published : November 9, 2026 at 6:56 AM IST
کلگام، اننت ناگ، (رؤف احمد وانی): کلگام پولیس نے بدرمنہ کے مقام پر پیش آنے والے 'ہٹ اینڈ رن' حادثے کا معمہ حل کرتے ہوئے دو ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا ہے، جب کہ حادثے میں ملوث اسکوٹی اور ٹپر کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ 7 نومبر 2026 کی شام بدرمنہ ڈورو میں 'پرائم اسٹیل' کے نزدیک ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں شبیر احمد شیخ (ولد مرحوم عبد الکریم، ساکن بایہامہ) شدید زخمی ہو گئے تھے۔
پولیس کے مطابق انہیں فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال ڈورو منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ واقعے کے بعد پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 273/2026 درج کر کے باقاعدہ تحقیقات شروع کی گئیں۔
اسکوٹی کا توازن بگڑا، ٹپر کے درمیانی حصے سے ٹکرا گئی
تحقیقات کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر تکنیکی شواہد کی مدد سے یہ انکشاف ہوا کہ متوفی ایک اسکوٹی کی پچھلی نشست پر سوار تھے۔ اسی دوران اینٹوں سے لدے ایک ٹپر کو اوور ٹیک (کراس) کرتے وقت سڑک پر موجود ڈھیلی بجری کے باعث اسکوٹی کا توازن بگڑ گیا اور وہ ٹپر کے درمیانی حصے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں شبیر احمد شیخ کو مہلک چوٹیں آئیں۔
سی سی ٹی وی فوٹیج، اینٹوں کے بھٹے سے ٹریس کیا گیا
پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حادثے کا شکار ہونے والی اسکوٹی (نمبر JK03M-1577) اور اس کے ڈرائیور خورشید احمد شیخ (ولد لسی محمد شیخ، ساکن چنہ گنڈ ڈورو) کی شناخت کی۔ دوسری جانب، حادثے میں ملوث ٹپر (نمبر JK02BL-1557) کو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس اینٹوں کے بھٹے کی کڑیوں سے ٹریس کیا گیا جہاں سے اس میں اینٹیں لوڈ کی گئی تھیں۔ ٹپر کے ڈرائیور کی شناخت مشتاق احمد لون (ساکن کاچھ پورہ) کے طور پر ہوئی ہے۔
دونوں ڈرائیور موقع سے فرار
پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد دونوں ڈرائیور موقع سے فرار ہو گئے تھے، تاہم پولیس کی مسلسل کوششوں کے بعد دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ واقعے کے حوالے سے مزید قانونی کارروائی اور تحقیقات جاری ہیں۔