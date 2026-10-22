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تاریخی حقائق اور تلخ یادیں: 22 اکتوبر 1947 کے قبائلی حملے اور جموں و کشمیر کے تاریخی موڑ پر معروف ادیب خالد حسین سے خصوصی گفتگو
خالد حسین کے مطابق 22 اکتوبر کا تشدد انسانیت کی تذلیل تھی، کیونکہ قتل و غارت کرنے والے مذہبی جنونیت کے ہاتھوں اندھے ہو چکےتھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 22, 2026 at 5:47 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): 22 اکتوبر کا دن جموں و کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہونے والا دن تصور کیا جاتا ہے۔ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قبائلی ملیشیا نے وادیٔ کشمیر پر حملہ کیا تھا، جس نے بربریت، لوٹ مار، قتل و غارت اور تباہی کا ایک دردناک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس حملے نے نہ صرف پہلی پاک بھارت جنگ کی بنیاد رکھی، بلکہ ایک ایسے تاریخی اور سیاسی بحران کو جنم دیا جس کے اثرات آج بھی خطے پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اسی تاریخی تناظر پر روشنی ڈالتے ہوئے، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ معروف پنجابی و اردو ادیب اور جموں و کشمیر کے سابق سینئر آئی اے ایس افسر خالد حسین نے ایک خصوصی انٹرویو میں 1947 کے ان دردناک ایام اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو کی۔
22 اکتوبر 1947:
قبائلی حملہ اور مظفر آباد سے پیش قدمی پر نٹرویو کے دوران خالد حسین نے 22 اکتوبر 1947 کی تفصیلا ت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آفریدی قبائلیوں نے خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کے راستے مظفر آباد کی طرف سے ریاست میں قدم رکھا۔ مظفر آباد میں داخل ہوتے ہی قبائلیوں نے قتل و غارت گری شروع کی اور وہاں کے وزیرِ وزارت (ڈیپٹی کمشنر) دھونی چند مہتا کو ہلاک کر کے سرکاری و نجی املاک کو آگ لگا دی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مظفر آباد کے بعد قبائلیوں نے بارہمولہ اور کٹھوعہ جیسے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ بارہمولہ میں نیشنل کانفرنس کے رہنما مقبول شیروانی اور ان کے ساتھیوں نے قبائلیوں کو گمراہ کر کے ان کی پیش قدمی کو سست کیا، جس کی پاداش میں انہیں بعد میں شہید کر دیا گیا۔ اس وقت شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں 'پیس بریگیڈ' کے رضا کاروں نے ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔
انسٹریومنٹ آف ایکسیشن (معاہدۂ الحاق) اور بھارتی فوج کی آمد
خالد حسین کا کہنا تھا کہ اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ 'سٹینڈ سٹل معاہدہ' کیا تھا۔ تاہم، قبائلی حملے کے بعد پیدا شدہ ہنگامی صورتحال کے پیشِ نظر مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کے ساتھ 'انسٹریومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد، 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کشمیر ایئرپورٹ پر اتری اور دفاعی کارروائی کا آغاز کر دیا۔
6 نومبر 1947: جموں کا المناک واقعہ اور ذاتی سانحہ
انٹرویو کے دوران خالد حسین نے 6 نومبر 1947 کو جموں میں ہونے والے مسلم قتل عام کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں اپنے ذاتی سانحے پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری رہائش ادھم پور میں تھی اور ہم ڈوگرا مسلمان تھے۔ قبائلی حملے کے ردِعمل اور اس وقت کی فرقہ وارانہ کشیدگی کے نتیجے میں 6 نومبر کو جموں اور اس کے ملحقہ اضلاع (ادھم پور، ریاسی، سانبہ، کٹھوعہ) میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی۔ اس سانحے میں میرے دادا، والد (جو گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے)، دو چچا، پھوپھی اور خاندان کے دیگر افراد شہید کر دیے گئے۔ ادھم پور سے صرف دو مسلمان زندہ بچ سکے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ تشدد انسانیت کی تذلیل تھی، کیونکہ قتل و غارت کرنے والے نہ سچے ہندو تھے اور نہ سچے مسلمان، بلکہ وہ مذہبی جنونیت کے ہاتھوں اندھے ہو چکے تھے۔
خالد حسین نے گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ 1947 کے ان دردناک واقعات کو تعصب کے بغیر سچی اور غیر جانبدارانہ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کرشنا مہتا کی کتاب کشمیر 1947 (Kashmir 1947)، میجر اکبر خان کی کتاب ریڈرس آف کشمیر (Raiders in Kashmir) اور خالد حسن کی مرتب کردہ کتاب میموری لین آف جموں (Memory Lane of Jammu) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کتب میں اس دور کی تلخ حقیقتوں اور چشم دید واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست اور مذہب جب مل جاتے ہیں تو نفرت جنم لیتی ہے۔ تاریخ سے سبق سیکھ کر ہی خطے میں امن اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
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