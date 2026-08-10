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آزادی سے پہلے کی جموں-سیالکوٹ ریلوے لائن کھنڈرات میں تبدیل، تاجروں نے کیا بحالی کا مطالبہ
تاریخی ریلوے لائن کے آثار بھی مٹ چکے ہیں، تاجروں نے "ہیریٹیج لائن" بنا کر سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینے کی مانگ کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 10, 2026 at 9:07 PM IST
جموں (عامر تانترے): آزادی سے پہلے جموں کو سیالکوٹ سے ملانے والی تاریخی ریلوے لائن وقت گزرنے کے ساتھ ہی تقریباً مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے۔ جموں کے بکرم چوک میں موجود ریلوے اسٹیشن کے آخری نشانات بھی مٹ گئے ہیں اور اس جگہ اب روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (RTC) کی گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں۔ جگہ کی دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی۔
جموں و کشمیر میں برسر اقتدار آنے والی حکومتوں کی جانب سے بھی گزشتہ برسوں کے دوران اس تاریخی ریلوے لائن کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی گئیں۔
43 کلومیٹر طویل یہ ریلوے لائن آزادی سے پہلے پنجاب کے وزیرآباد اور سیالکوٹ، جو اب پاکستان میں ہیں، کو جموں کے بکرم چوک سے ملاتی تھی۔ یہ لائن سچیت گڑھ اور رنبیر سنگھ پورہ سے ہو کر گزرتی تھی۔
اس ریلوے لائن پر کام 1888 میں ڈوگرہ حکمران مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں شروع ہوا تھا اور مارچ 1890 میں پہلی ٹرین چلائی گئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد ستمبر 1947 میں جموں اور سیالکوٹ کے درمیان ٹرین سروس بند ہوگئی۔ اس کے بعد جموں کو دوبارہ ریل سے جڑنے کے لیے 1972 تک انتظار کرنا پڑا، جب پڑوسی ریاست پنجاب کے پٹھان کوٹ کے راستے ایک نئی ریلوے لائن تعمیر کی گئی۔
وقت گزرنے کے ساتھ جموں سے سچیت گڑھ سرحد تک موجود ریلوے پٹری بھی ختم ہوگئی۔ پٹری کی جگہ سڑک نے لے لی اور لوہے کے سلیپر بھی ہٹا دیے گئے۔
اب جموں کے لوگ، خاص طور پر تاجر برادری، اس تاریخی ریلوے لائن کو دوبارہ بحال کرکے ہیریٹیج ریلوے لائن Heritage Railway Line بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ سرحدی سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔
ویئر ہاؤس ٹریڈرز ایسوسی ایشن (WHTA) جموں کے ترجمان اتل کھنہ نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے اسٹیشن موجودہ ویئر ہاؤس کے قریب ہوا کرتا تھا۔ کئی برس تک اسٹیشن کی ایک دھاتی گھنٹی بھی وہاں کے احاطے میں لٹکی ہوئی تھی۔
انہوں نے کہا، "ہم اس دھاتی گھنٹی کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلاتی تھی اور بتاتی تھی کہ جموں اور سیالکوٹ ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے تھے۔" کھنہ نے مزید کہا کہ اس ریلوے لائن کو دوبارہ بحال کرکے ورثے کے طور پر ریلوے لائن بنایا جانا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی اور اپنی جڑوں سے جڑی رہیں۔
اتل کھنہ کے دادا رام لال کھنہ پاکستان کے علاقے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے تاجر تھے۔ تقسیم ہند کے دوران انہیں اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ وادی کشمیر میں آ کر آباد ہوئے۔ بعد میں ان کا خاندان وادی سے جموں منتقل ہوا اور وہاں خاندانی کاروبار کو آگے بڑھایا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو بکرم چوک ریلوے اسٹیشن دوبارہ تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن کو سچیت گڑھ تک لے جانے اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے تاریخی ریلوے لائن کے طور پر بحال کرنے کے اقدامات کرنے چاہئیں۔
دیگر تاجروں کا بھی کہنا ہے کہ جموں میں کاروبار اور سیاحت کے مواقع مسلسل کم ہو رہے ہیں، ایسے میں جموں-سچیت گڑھ ہیریٹیج ریلوے لائن سیاحت کے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاص طور پر شری ماتا ویشنو دیوی کے یاتریوں کو جموں کی طرف متوجہ کرنے میں یہ منصوبہ ایک نیا راستہ کھول سکتا ہے۔
جموں کے تاریخی رگھوناتھ بازار کے تاجر ساحل ملہوترا نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ریلوے لائن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے اور ٹرینیں چلائی جانی چاہئیں تاکہ لوگ جموں کے ماضی سے واقف ہو سکیں۔
ملہوترا نے کہا کہ جموں میں کاروباری مواقع تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور رگھوناتھ بازار سمیت آس پاس کے بازاروں کا مستقبل بھی غیر یقینی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا: "یہ جموں-سیالکوٹ ریلوے لائن کو سرحد تک بحال کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس سے سرحدی سیاحت کو فروغ ملے گا اور شری ماتا ویشنو دیوی کے یاتریوں کو بھی جموں کی طرف متوجہ کیا جا سکے گا۔"
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