'تاریخی ضابطے' سے لداخ کے تمام آٹھ اضلاع میں ہل کونسلوں کے قیام کا راستہ صاف: لیفٹیننٹ گورنر لداخ

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'تاریخی ضابطے' سے لداخ کے تمام آٹھ اضلاع میں ہل کونسلوں کے قیام کا راستہ صاف: لیفٹیننٹ گورنر لداخ
'تاریخی ضابطہ' سے لداخ کے تمام 8 اضلاع میں ہل کونسلوں کے قیام کا راستہ صاف: ایل جی
Published : October 21, 2026 at 9:54 AM IST
سرینگر: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) ونے کمار سکسینہ نے اعلان کیا ہے کہ یونین ٹیرٹری کی خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسلوں (Autonomous Hill Development Councils) سے متعلق ترمیمی ضابطہ نافذ العمل ہو گیا ہے، جس سے نو تشکیل شدہ ضلع 'سانکو' (Sankoo) سمیت تمام آٹھ اضلاع میں کونسلیں قائم کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
سکسینہ نے بتایا کہ لداخ خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسلز (ترمیمی) ریگولیشن، 2026 کو 16 اکتوبر کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے منظوری دیے جانے کے بعد، 19 اکتوبر سے نافذ کر دیا گیا ہے۔
Official X handle of the Lieutenant Governor, UT of Ladakh (@lg_ladakh) posts, "I am pleased to announce that upon the promulgation of the Ladakh Autonomous Hill Development Councils (Amendment) Regulation, 2026, by the Hon’ble President of India, I have notified the regulation with effect from 19 October 2026. The historic regulation, implemented in a record time of just six days, now paves the way for creation of LAHDC in all 8 districts of Ladakh, including the newly created Sankoo district. The Union Cabinet had approved the amendments on 14 October, followed by its promulgation by the Hon’ble President on 16th October. The amended regulation rationalizes the number of constituencies – from the earlier 26 seats in each Council, to a minimum of 7 seats and maximum 24 seats now. It also provides for nomination of four members from “women” and “unrepresented communities” for greater people’s participation in the local governance. My sincere thanks and gratitude to Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi ji and Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah ji, for this landmark regulation, that will strengthen the grassroots democracy, enhance local representation and promote inclusivity."— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026
لیفٹیننٹ گورنر کا ٹویٹ پوسٹ
ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں، لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ ترمیم محض چھ دنوں کے اندر نافذ کر دی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے 14 اکتوبر کو ان تبدیلیوں کی منظوری دی تھی، جس کے دو دن بعد صدارتی منظوری حاصل کی گئی۔
یہ ترمیم لداخ خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسلز (ایل اے ایچ ڈی سی LAHDCs) کے ڈھانچے پر نظرثانی کرتی ہے، جس کے تحت ہر کونسل میں حلقوں کی تعداد کو پہلے کے 26 سے گھٹا کر کم از کم سات اور زیادہ سے زیادہ 24 کر دیا گیا ہے۔
Union Health Ministry approves setting up Ladakh's first #MedicalCollege, which will be made operational from academic year 2027-28. Lieutenant Governor VK Saxena describes it as historic milestone for #Ladakh. He says it will expand opportunities for Ladakh's youth to pursue quality medical education close to home and significantly boost the long- @MoHFW_INDIA @lg_ladakh— All India Radio News (@airnewsalerts) October 21, 2026
مقامی نمائندگی میں بہتری، نچلی سطح پر جمہوریت مضبوط
اس میں خواتین اور ان برادریوں کی نمائندگی کرنے والے چار ارکان کو نامزد کرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے جنہیں اب تک نمائندگی نہیں ملی تھی، جس کا واضح مقصد مقامی گورننس میں عوامی شرکت کو وسیع کرنا ہے۔
ایل جی سکسینہ نے اس ترمیم کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نچلی سطح پر جمہوریت مضبوط ہوگی، مقامی نمائندگی میں بہتری آئے گی اور شمولیت کو فروغ ملے گا۔
لداخ کے دو اضلاع سے ہوئے آٹھ اضلاع
یہ نوٹیفکیشن ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب لداخ ایک بڑی انتظامی تنظیم نو سے گزر رہا ہے، جہاں اضلاع کی تعداد دو سے بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے۔ جب 31 اکتوبر 2019 کو جموں و کشمیر کی تنظیم نو کے بعد لداخ ایک علاحدہ یونین ٹیرٹری بنا تھا، تو اس میں صرف دو اضلاع، لیہہ (Leh) اور کارگل (Kargil) شامل تھے۔
مرکزی وزارت داخلہ نے 26 اگست 2024 کو پانچ اضافی اضلاع کی اصولی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ یہ مجوزہ اضلاع نوبرا، شام، چانگ تھانگ، زنسکار اور دراس تھے۔
لیفٹیننٹ گورنر کا پانچ اضلاع کے لیے نوٹیفکیشن جاری
اس کے بعد لداخ انتظامیہ نے ان کی حدود، ہیڈ کوارٹرز اور انتظامی ضروریات کا جائزہ لیا۔ 27 اپریل 2026 کو، لیفٹیننٹ گورنر نے پانچ اضلاع کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی منظوری دی، جس سے کل تعداد سات ہو گئی۔ ان نئے اضلاع کا باقاعدہ افتتاح 29 اپریل کو کیا گیا تھا۔
نوبرا (جس کا ہیڈ کوارٹر ڈسکٹ ہے)، شام (ہیڈ کوارٹر کھلتسے)، اور چانگ تھانگ (ہیڈ کوارٹر نیوما) کو لیہہ ضلع سے الگ کر کے بنایا گیا تھا۔ زنسکار (جس کا ہیڈ کوارٹر پادم ہے) اور دراس (جس کا ہیڈ کوارٹر دراس-رنبیر پورہ ہے) کو کارگل ضلع سے الگ کر کے بنایا گیا تھا۔
لداخ کا آٹھواں ضلع بنا سانکو
سانکو (Sankoo) لداخ کا آٹھواں ضلع اس وقت بنا جب انتظامیہ نے 16 اکتوبر 2026 کو باقاعدہ طور پر اس کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ اس ضلع کا ہیڈ کوارٹر سانکو میں ہے اور یہ سانکو، جی ایم پور، ٹی ایس جی اور تائیسورو کی تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ حالیہ ترمیم خودمختار ہل کونسلوں کے ڈھانچے کو تبدیل کرتی ہے، جو لداخ میں مقامی گورننس کے اہم ادارے ہیں۔
اس نئی ترمیم کے تحت اب ہر کونسل میں حلقوں کی تعداد پہلے سے طے شدہ 26 نشستوں کے بجائے 7 سے 24 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ یہ نظرثانی شدہ دائرہ مقررہ حدود کے اندر کونسل کی نمائندگی کا تعین کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔
کونسلوں کی اصل ساخت کا انحصار ترمیمی ضابطے
خواتین اور اب تک نمائندگی سے محروم برادریوں کی نمائندگی کے لیے چار نامزد ارکان (Nominated Members) کا انتظام اس ترمیم کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ اس کا مقصد منتخب حلقوں کے نمائندوں سے آگے بڑھ کر کونسل کی سطح پر فیصلہ سازی میں عوامی شرکت کو وسیع کرنا ہے۔
انفرادی کونسلوں کی اصل ساخت کا انحصار اس ترمیمی ضابطے کے تحت لاگو ہونے والے انتظامات پر ہوگا۔ لداخ خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل (LAHDC) کا یہ نظام لداخ کے یونین ٹیرٹری بننے سے پہلے ہی قائم کیا گیا تھا۔
فیصلہ سازی اور مقامی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کونسلیں
ایل اے ایچ ڈی سی (LAHDC) لیہہ کا قیام 1995 میں عمل میں آیا تھا، جب کہ ایل اے ایچ ڈی سی (LAHDC) کارگل کو 2003 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ کونسلیں دونوں اضلاع میں فیصلہ سازی اور مقامی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں گورننگ لیگل فریم ورک کے تحت فراہم کردہ اختیارات اور کاموں کے مطابق مقامی منصوبہ بندی اور ترقی کے پہلو شامل ہیں۔
انتخابی عمل پر کونسلوں کے کام کاج کا انحصار
لداخ کے ضلعی ڈھانچے کی توسیع کے ساتھ، یہ ترمیمی ضابطہ دیگر چھ اضافی اضلاع تک ہل کونسل کے نظام کو وسعت دینے کے لیے قانونی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹیفکیشن صرف اس توسیع کی ریگولیٹری بنیاد قائم کرتا ہے۔ نئے اضلاع میں کونسلوں کے اصل قیام اور ان کے کام کاج کا انحصار ضروری انتظامی اور انتخابی عمل پر ہوگا۔
(یہ ضابطہ لداخ میں نچلی سطح کی جمہوریت اور مقامی نمائندگی کو مزید مضبوط کرنے کی سمت میں ایک بڑا قدم ہے)۔