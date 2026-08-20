ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تاریخی پولو ویو پارک' ونڈر پارک' میں تبدیل، وزیر اعلی عمر عبداللہ جمعہ کو کریں گےافتتاح
پارک کو جمعہ کو جموں وکشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ افتتاح کریں گےاور اسی کے ساتھ ہی یہ لوگوں کے لئےکھول دیا جائے گا۔
Published : August 20, 2026 at 9:20 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 9:27 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) سرینگر کے قلب میں واقع تاریخی پولو ویو پارک کو ونڈر پارک میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہاں کباڑ سے لی گئی کئی چیزوں کو پر کشش ہیت دے کر بے حد خوبصورت بنائی گئی ہے جو کہ دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کر رہی ہے۔ایسے میں ہولو ویو پارک کو جاذب نظر بنانے کے لیے پرانے ٹائروں، پرانی گاڑیوں، ٹریکٹر لکڑے کے فضلے اور دیگر ایشا کو استعمال میں لایا گیا ہے۔
پارک کو جمعہ کو جموں وکشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ افتتاح کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی یہ لوگوں کے لئے کھول دیا جائے گا۔ پولو ویو پارک کو ونڈر پارک میں تبدیل کرنے کے تعلق سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے ڈائریکٹر پھول بانی کشمیر متھورہ معصوم سے خصوصی بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ پارک کو ایک تھیم گارڈن کی شکل دی گئی یے۔جس کے لیے مارکیٹ سے کوئی بھی نیا سامان. خریدا نہیں گیاہے اور تمام کام ری سائیکل شدہ مواد سے تیاری کی گئی ہے۔ ایسے میں پارک کو تیار کرنے میں چار ماہ کا عرصہ لگا ہے ۔ڈائریکٹر پھول بانی نے مزید کہا کہ پارک میں گرے درختوں کی لکڑی سے ٹرین تیار کی گئی ہے۔پرانے ٹائروں سے گملے، ناکارہ الیکٹرک کیتیلوں سے تیار شدہ پھول دان، مکڑی کی شکلیں، پرانےکھمبے، ایک پرانا ٹریکٹر استعمال میں لایا گیا تاکہ بچوں اور سیاحوں میں کشش پیدا کی جاسکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد لوگوں کو کچھ نیا فراہم کرنا اور یہ پیغام دینا ہے کچرے کو ضائع کرنے کے بجائے دوبارہ استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ایک سوال کے جواب میں متھورہ معصوم نے کہا کہ اس پارک میں نہ صرف نئی چیزوں شامل کیا گیا بلکہ پھولوں کے بھی نئے اقسام لگائیں گئے ہیں جو کہ آل سیزن یہاں آنے والوں کو کو معطر کرتے رہے گے۔وہیں پارک میں بچوں کے علاوہ بڑوں کو متوجہ کرنے کی خاطر کئی چیزوں کو شامل کیا گیا تاکہ فیملیز یہاں چند فرصت کے لمحات گزار سکیں۔