’برسوں کی پیاس بجھ گئی‘، کروڑوں کی لاگت سے تعمیر آبی منصوبوں کا افتتاح

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’برسوں کی پیاس بجھ گئی‘، کروڑوں کی لاگت سے تعمیر آبی منصوبوں کا افتتاح
کوکرناگ کی دور افتادہ پہاڑی بستیوں میں پہلی بار پانی کی فراہمی، جل جیون مشن کے تحت 16 کروڑ کی لاگت کے منصوبوں کا افتتاح۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 24, 2026 at 4:25 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے کوکرناگ کے دور افتادہ اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں پہلی مرتبہ صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی باقاعدہ فراہمی ممکن ہو سکی ہے۔ ’’جل جیون مشن‘‘ کے تحت مکمل کیے گئے ان اہم آبی منصوبوں کا افتتاح عمل میں لایا گیا، جن پر 16 کروڑ روپے سے زائد کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ ان منصوبوں سے 1882 گھروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، جس سے ہزاروں افراد مستفید ہوں گے۔
برسوں سے پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ان علاقوں کے باشندوں نے حکومت اور متعلقہ محکموں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک انقلابی قدم قرار دیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ’’اس منصوبے سے نہ صرف روزمرہ کی زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ صحت کے مسائل میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔‘‘
مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ ان کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہے اور اس سے علاقے کی مجموعی ترقی کو بھی تقویت ملے گی۔ حکام کے مطابق ’’اس اسکیم کے تحت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے صاف اور محفوظ پانی گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔‘‘
برسوں سے ان علاقوں کے مکین پینے کے پانی کے لیے قدرتی چشموں اور ندی نالوں پر انحصار کرتے آ رہے تھے، جو نہ صرف غیر محفوظ تھے بلکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اکثر خشک بھی ہو جاتے تھے۔ مقامی خواتینوں کو کئی کئی کلومیٹر دور سے پانی لانا پڑتا تھا، جس کے باعث روزمرہ زندگی شدید مشکلات کی شکار تھی۔ تاہم اب اس منصوبے کی تکمیل کے بعد گھروں تک صاف پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے حکومت کی اس پہل کو ’’قابل ستائش‘‘ قرار دیا ہے، جس نے دور دراز پہاڑی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی مشکلات کا عملی حل پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’اس سہولت سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ بچوں کی تعلیم اور خواتین کی روزمرہ ذمہ داریوں میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔‘‘
اس موقع پر رکن اسمبلی چودھری ظفر علی کھٹانہ نے کہا کہ ’’جل شکتی کے افسران و عملے کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں ایک سال کے اندر متعدد آبی سپلائی اسکیمیں مکمل کر کے عوام کے لیے وقف کر دی گئیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’ان اسکیموں سے کئی علاقے مستفید ہوئے ہیں، جس پر عوام میں زبردست خوشی دیکھی گئی۔‘‘
چودھری نے دعویٰ کیا کہ ’’انتخابی مہم کے دوران عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق ایک سال کے اندر پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کیا گیا۔‘‘ اس دوران انہوں نے محکمہ جل شکتی کے تمام افسران و عملے کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ وہیں علاقے میں اس اہم پیش رفت پر جشن کا سماں ہے اور عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے ترقیاتی منصوبے جاری رہیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: