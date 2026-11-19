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جموں و کشمیر میں پہلی بار فوت ہوئے شخص کے اعضا عطیہ، تین مریضوں کو نئی زندگی ملنے کی امید
کمانڈ ہاسپٹل ادھم پور میں 56 سالہ جگدیو سنگھ کے جگر اور دونوں گردوں کو خصوصی گرین کوریڈور کے ذریعے نئی دہلی پہنچایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2026 at 8:49 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں اعضا عطیہ کرنے کے شعبے میں ایک تاریخی پیش رفت کے تحت کمانڈ ہاسپٹل (ناردرن کمانڈ) ادھم پور میں پہلی مرتبہ فوت ہوئے ایک شخص کے اعضاء عطیہ کرنے اور انہیں طبی طور پر حاصل کرنے کا عمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا۔
عطیہ کنندہ کے جگر اور دونوں گردوں کو کامیابی سے (متوفی کے جسم سے)نکال کر خصوصی انتظامات کے تحت نئی دہلی منتقل کیا گیا، جہاں ان اعضا کی پیوندکاری کے ذریعے تین مریضوں کو نئی زندگی ملنے کی امید ہے۔
صوبہ جموں کے ریاسی ضلع کے پونی علاقے سے تعلق رکھنے والے 56 سالہ جگدیو سنگھ کو دماغ میں خون بہنے (برین ہیمرج) کے باعث کمانڈ ہاسپٹل ادھم پور میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ بھارتی فوج میں خدمات انجام دینے والے ایک فوجی کے والد تھے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے تمام ممکنہ علاج اور طبی کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہوسکے۔
بعد ازاں ماہر ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم نے مقررہ طبی ضوابط کے تحت انہیں برین اسٹیم ڈیتھ قرار دیا۔اس انتہائی غم کے موقع پر مرحوم کے اہل خانہ نے انسانیت اور ہمدردی کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے ان کے اعضاء عطیہ کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔
اہل خانہ کی رضامندی کے بعد نئی دہلی کے ریسرچ اینڈ ریفرل ہاسپٹل کی طبی ٹیم کو اعضا حاصل کرنے اور انہیں منتقل کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ فوجی طیارے کے ذریعے آنے والی ٹیم خراب موسم کے باعث ادھم پور میں لینڈ نہیں کر سکی اور اسے جموں ایئر فورس اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ اس کے بعد جموں ایئر فورس اسٹیشن سے کمانڈ ہاسپٹل ادھم پور تک گرین کوریڈور قائم کیا گیا تاکہ طبی ٹیم کو کم سے کم وقت میں اسپتال پہنچایا جا سکے۔
کمانڈ ہاسپٹل ادھم پور میں جگر اور دونوں گردوں کو کامیابی سے حاصل کرنے کے بعد ایک اور گرین کوریڈور قائم کیا گیا، جس کے ذریعے اعضا اور طبی ٹیم کو 39 ونگ ایئر فورس اسٹیشن، دھار روڈ پہنچایا گیا۔ وہاں سے اعضا کو فضائی راستے سے نئی دہلی کے ریسرچ اینڈ ریفرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی پیوندکاری کی جائے گی۔
اس پورے طبی عمل کے دوران اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن، جموں و کشمیر کے نوڈل افسر ڈاکٹر الیاس شرما بھی موجود رہے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں بطور مبصر شریک تھے، جہاں نئی دہلی کے ریسرچ اینڈ ریفرل ہاسپٹل اور کمانڈ ہاسپٹل ادھم پور کی مشترکہ طبی ٹیم نے اعضا حاصل کرنے کا عمل انجام دیا۔
طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج ادھم پور کے پرنسپل کی جانب سے فراہم کردہ ایمبولینس کے ذریعے میت کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ کمانڈ ہاسپٹل ادھم پور کو سال 2023 میں اعضا حاصل کرنے کے لیے باضابطہ اجازت نامہ ملا تھا اور اس کے بعد سے اسپتال اس شعبے میں مسلسل کوششیں کر رہا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ کمانڈ ہاسپٹل جموں و کشمیر کا پہلا ایسا طبی مرکز بن گیا ہے جہاں فوت ہوئے کسی شخص کے اعضا عطیہ کرنے کے بعد انہیں کامیابی سے حاصل کیا گیا۔
ڈاکٹر الیاس شرما نے اس پیش رفت کو جموں و کشمیر میں اعضا عطیہ کرنے کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرنے کے بعد اعضا عطیہ کرنا انسانیت کی عظیم ترین خدمات میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے ایک شخص اپنی وفات کے بعد بھی دوسروں کو زندگی عطیہ کر سکتا ہے۔
انہوں نے عطیہ کنندہ کے اہل خانہ کی غیر معمولی فراخ دلی اور ہمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے طبی ٹیموں اور اس تاریخی عمل میں شامل تمام اداروں کی مربوط کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جگدیو سنگھ کے اہل خانہ نے اپنے ذاتی غم کو دوسروں کے لیے امید میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ نہ صرف تین مریضوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنے گا بلکہ جموں و کشمیر میں اعضا عطیہ کرنے کے حوالے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گا۔
کمانڈ ہاسپٹل کے کمانڈنٹ میجر جنرل سنجے شرما کی نگرانی میں اسپتال حکام اور ٹرانسپلانٹ کوآرڈی نیٹر نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن جموں و کشمیر کے ٹرانسپلانٹ کوآرڈی نیٹر نے بھی تعاون فراہم کیا۔
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