اننت ناگ سیشن عدالت کا تاریخی فیصلہ، جنسی استحصال کے مجرم کو عمر قید کی سزا
جموں وکشمیر کی عدالت نے جنسی استحصال کے مجرم کو زندگی کے باقی ایام جیل میں گزارنے کا حکم دیا۔
Published : October 24, 2025 at 5:42 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کی عدالت نے آج ایک نہایت اہم اور قابلِ ذکر فیصلہ سناتے ہوئے ایک جنسی استحصال کے مقدمے میں ملوث ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ فیصلہ اننت ناگ کی سیشن عدالت کے معزز جج طاہر خورشید رینہ (خصوصی جج برائے پوکسو ایکٹ ) نے سنایا۔
یہ مقدمہ خواتین پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں سال 2022 میں درج ایف آئی آر نمبر 03/2022 سے متعلق تھا، جو تعزیراتِ ہند کی دفعات 376 (جنسی زیادتی)، 506 (دھمکی دینے) اور پوکسو ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ تفصیلی سماعت، شواہد کی جانچ اور گواہوں کے بیانات کے بعد عدالت نے ملزم کو جرم ثابت ہونے پر قصوروار قرار دیتے ہوئے اسے اپنی قدرتی زندگی کے باقی ایام جیل میں گزارنے کا حکم دیا۔
فیصلہ سناتے ہوئے معزز جج طاہر خورشید رینہ نے کہا کہ عدلیہ کا موقف ہمیشہ سے خواتین اور نابالغ بچیوں کے خلاف جنسی تشدد کے جرائم کے تدارک میں غیر متزلزل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے سنگین جرائم نہ صرف متاثرہ کو بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اس لیے عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی میں سختی اور شفافیت دونوں کو یقینی بنائیں۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں ضلع قانونی خدمات اتھارٹی (ڈی ایل ایس اے) اننت ناگ کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ متاثرہ فریق کے لیے معاوضے کی کارروائی شروع کرے۔ اس ضمن میں عدالت نے کم از کم دس لاکھ روپے کی رقم مقرر کرنے کی سفارش کی، جبکہ حتمی معاوضہ قانون کے تحت ڈی ایل ایس اے طے کرے گی۔
معزز عدالت کے اس فیصلے کو انصاف کی بالادستی، خواتین کے حقوق کے تحفظ اور جنسی جرائم کے خلاف ایک مضبوط پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف متاثرہ خاندان کے لیے انصاف کی جیت ہے بلکہ معاشرے میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ عدلیہ ایسے گھناؤنے جرائم کے خلاف کسی بھی طرح کی نرمی برداشت نہیں کرے گی۔
علاقے کے سماجی حلقوں اور خواتین کے حقوق کے کارکنان نے بھی اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مستقبل میں ایسے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے ایک مؤثر مثال ہے۔ یہ فیصلہ اننت ناگ کی عدالتی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جو اس بات کی واضح عکاسی کرتا ہے کہ انصاف میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر انکار نہیں۔