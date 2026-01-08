ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: بجلی فیس میں اضافے کے خلاف میڈورہ کے عوام کا احتجاج
جموں وکشمیر میں دسمبر کے مہینے میں اچانک بجلی بلوں میں اضافہ ہونے کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔
Published : January 8, 2026 at 7:47 AM IST
ترال (شبیر بٹ): وادی کشمیر میں ٹھٹرتی سردی کے ان ایام میں لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں محکمہ بجلی کی جانب سے شیڈول پر عمل درآمد کرنے کے بجائے بجلی فیس میں اضافہ کو لیکر صارفین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آج ترال کے میڈورہ علاقے میں مقامی لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا۔ اور فیس میں اضافہ کو لیکر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ کی جانب سے بجلی فیس میں بے تحاشہ اضافہ کیا گیا ہے، جو ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ لوگوں کے مطابق بڑھتی ہوئی بجلی فیس کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظاہرین کے بقول وہ فلیٹ ریٹ کے حساب سے 1800روپے ماہ ادا کرتے تھے۔ لیکن دسمبر کی بلوں میں اب اضافہ درج کیا گیا ہے اور اب انھیں اکیس سو روپے کی بلیں تھما دی گئی ہیں۔
لوگ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انکے ہی گاوں سے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک طرف وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ بجلی فیس میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا ہے، تو پھر یہاں کونسا قانون چلتا ہے، مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بجلی فیس میں فوری کمی کی جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔
وہیں اس حوالے سے محکمہ پی ڈی ڈی کے ایگزیکٹیو انجینئر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی صارف کو بجلی کا بل زیادہ آیا ہے، تو وہ محکمہ سے براہِ راست رابطہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کے لوڈ کے مطابق بلوں کی جانچ کی جائے گی اور اسی حساب سے فیس مقرر کی جائے گی۔