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موسم کی خرابی کے باعث سرینگر جموں قومی شاہراہ بند، امرناتھ یاترا بدستور معطل
جموں کشمیر میں 19 جولائی سے مسلسل بارش کی وجہ سے اسکول، شاہراہیں، امرناتھ یاترا بند ہوگئی ہیں اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔
Published : July 24, 2026 at 9:13 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں موسم کی خرابی کے باعث انتظامیہ نے سرینگر جموں قومی شاہراہ کو بند کر دیا ہے جبکہ امرناتھ یاترا بھی 19 جولائی سے بدستور معطل ہے۔ سرینگر میں حکام نے لوگوں کو جہلم کے پشتوں سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔
جموں و کشمیر ٹریفک پولیس کے مطابق، مسلسل بارش کی وجہ سے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) متعدد مقامات پر وقفے وقفے سے مٹی کے تودے گرنے اور پتھر گرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے ابھی تک بند ہے۔
پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس وقت تک سفر کرنے سے گریز کریں جب تک کہ سڑک کو ٹریفک کے لیے محفوظ اور قابل سفر قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ مزید لینڈ سلائیڈنگ اور پتھراؤ کا خدشہ ہے۔
مغل روڈ، سرینگر لیہہ روڈ سمیت دیگر شاہراہیں کھلی رہیں لیکن ٹریفک پولیس نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر سے پہلے مقامی حکام سے تصدیق کریں۔
جموں و کشمیر میں 19 جولائی سے مسلسل بارش کی وجہ سے اسکول، شاہراہیں، امرناتھ یاترا بند ہو گئی ہیں اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ 19 جولائی سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیلاب اور پتھر گرنے سے 33 افراد ہلاک ہوچکے ہیں، جب کہ بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ سے املاک، مکانات اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
امرناتھ یاترا 20 جولائی سے بدستور معطل ہے جبکہ دیگر یاترا جیسے ماتا ویشنو دیوی، مچیل یاترا اور شیو کھوری یاترا بھی معطل ہیں۔
جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے جمعرات کو سرینگر میں امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ خراب موسم کی وجہ سے یاترا کو اگلے احکامات تک روک دیں۔
حکام نے بتایا کہ امرناتھ یاتریوں کو کشمیر کے بالتل، ننوان اور پنتھا چوک کیمپوں اور جموں کے بھگوتی نگر میں ٹھہرایا گیا ہے۔
کشمیر میں حکام نے دریائے جہلم میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود لوگوں سے الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے۔ رام منشی باغ گیج میں سطح آب خطرے کے نشان کے نیچے 19.14 فٹ ہے جہاں عام طور پر خطرے کا نشان 21 فٹ ہے۔
چیف انجینئر فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ شوکت حسین نے کہا کہ جہلم اور اس کے معاون ندیوں میں پانی کی سطح گر رہی ہے کیونکہ جمعرات سے سرینگر میں بارشیں رک گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سیلاب کے امکانات کم ہیں کیونکہ شدید بارشوں کی کوئی پیش گوئی نہیں ہے تاہم لوگوں کو الرٹ رہنے اور پشتوں کے قریب نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گیری نے کہا کہ جہلم میں پانی کی سطح کی فیلڈ ٹیمیں قریب سے نگرانی کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ڈویژنل اور ضلعی سطح پر کنٹرول رومز احتیاطی اور تدارک کے اقدامات کو مربوط کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا، "پشتوں کے قریب رہنے والے لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں، قریبی چوکسی رکھیں، اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری پر عمل کریں۔"
دریں اثنا، سرینگر میں ہندوستانی موسمیاتی مرکز نے 25 سے 27 جولائی تک جموں ڈویژن کے چند مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ دور دراز کے مقامات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ غیر محفوظ مقامات پر سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے امکانات ہیں، لوگوں کو ان جگہوں سے دور رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔
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