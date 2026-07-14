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دنوٹھ پورہ کوکرناگ میں شاہراہ کی تعمیر سے آبپاشی نہر متاثر، کسانوں کو فصلوں کی سینچائی کی فکر
دیہاتیوں کےمطابق اس نہرکے پانی پر گاؤں کی تقریباً 200 کنال زرعی اراضی انحصار کرتی تھی۔لوگ پانی کی قلت سے زراعت چھوڑنے پرمجبور ہیں۔
Published : July 14, 2026 at 5:29 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے کے دنوٹھ پورہ گاؤں کے مکینوں نے شاہراہ کی تعمیر کے بعد آبپاشی نہر کے غیر فعال ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے دوران شاہراہ کے کنارے قائم ڈرینیج کو کئی فٹ گہرا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں صدیوں پرانی آبپاشی نہر تک پانی پہنچنا بند ہو گیا اور نہر مکمل طور پر ناکارہ ہو گئی۔
دیہاتیوں کے مطابق اس نہر کے پانی پر گاؤں کی تقریباً 200 کنال زرعی اراضی کا انحصار تھا۔ پانی کی قلت کے باعث کسان پہلے ہی دھان کی کاشت چھوڑ کر باغبانی اور سبزیوں کی کاشت کی طرف منتقل ہونے پر مجبور ہوئے تھے، تاہم اب نہر میں پانی نہ ہونے کے سبب باغات اور سبزیوں کے کھیت بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل پانی کی عدم دستیابی کے باعث زمین بنجر ہونے لگی ہے، جس سے کسانوں کی معاشی حالت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
مقامی باشندوں کے مطابق یہ آبپاشی نہر گاؤں کے زرعی اور باغبانی کے شعبے کی بنیاد تھی اور برسوں سے سینکڑوں کنال اراضی کو سیراب کر رہی تھی۔ نہر کی بندش کے باعث فصلوں، سبزیوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ کسانوں اور باغبانوں کو بھاری مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ جب نہر کو پانی چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پانی مکینوں کے صحنوں میں چلا جاتا ہے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے سے متعلق کئی بار متعلقہ محکموں اور حکام کو آگاہ کیا، مگر اب تک نہر کی بحالی کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آبپاشی نہر کی فوری مرمت اور بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پانی کی فراہمی دوبارہ بحال ہو، فصلوں اور باغات کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے اور کسانوں کا روزگار محفوظ رہے۔
مقامی باشندوں نے محکمہ آبپاشی، متعلقہ انتظامیہ اور شاہراہ تعمیر کرنے والی ایجنسی سے اپیل کی ہے کہ اس سنگین مسئلے کا ہنگامی بنیادوں پر نوٹس لیا جائے، ڈرینیج کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹ کو دور کیا جائے اور آبپاشی نہر کو جلد از جلد دوبارہ فعال بنایا جائے تاکہ علاقے کے کسانوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔