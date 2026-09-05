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وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں موسم کی پہلی ہلکی برفباری، جموں میں بارش
محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں میں جموں اور کشمیر میں بکھری ہوئی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 5, 2026 at 10:32 AM IST
جموں (عامر تانترے): موسمی حالات میں تبدیلی کے بعد وادی کشمیر کے بانڈی پورہ اور گاندربل اضلاع کے بالائی علاقوں میں آج ہلکی برفباری ہوئی، جبکہ جموں کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی۔
محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں آج بارش پیش گوئی کی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق، کشمیر کے بانڈی پورہ اور گاندربل اضلاع کے بالائی علاقوں میں موسم کی پہلی ہلکی برف باری ہوئی ہے۔ جموں کے میدانی علاقوں میں رات بھر موسلا دھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے اگلے دو دنوں میں جموں اور کشمیر میں بکھری ہوئی بارش کی پیش گوئی کی ہے، اس کے بعد موسمی حالات میں بہتری کی توقع ہے۔
دریں اثنا، سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں 25.8 ڈگری سیلسیس اور گلمرگ میں 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس، کٹرا میں 30.2 ڈگری سیلسیس، بھدرواہ میں 29.6 ڈگری سیلسیس اور کٹھوعہ میں 33.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
بارش کے باوجود جموں سرینگر قومی شاہراہ دونوں سمتوں کی ٹریفک کے لیے کھلی رہی۔ دیگر تمام پہاڑی راستے بھی فعال ہیں۔
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