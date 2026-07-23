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اننت ناگ دہشت گرد حملے کے بعد کشمیر میں ہائی سیکورٹی الرٹ
اننت ناگ حملے کے بعد سکیورٹی فورسز نے نگرانی بڑھائی دی ہے اور وادی بھر میں تلاشی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
Published : July 23, 2026 at 2:52 PM IST
سرینگر: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں گزشتہ روز امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی پر تعینات انڈین ریزرو پولیس (آئی آر پی) کے ایک اہلکار کی ملی ٹنٹ حملے میں ہلاکت کے بعد کشمیر بھر میں سکیورٹی الرٹ کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ اننت ناگ ضلع کے لال چوک علاقے میں انڈین ریزرو پولیس کی تھرڈ بٹالین کے ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کی ہلاکت کے بعد پورے خطے میں تلاشی اور چیکنگ کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔
سی آر پی ایف سیکٹر سرینگر کے ایک ترجمان نے کہا: "اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد کشمیر بھر میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔" پولیس کے ساتھ سڑکوں پر لوگوں اور گاڑیوں کی تلاشی لیتے نظر آنے والے نیم فوجی دستوں نے کہا کہ "لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے نگرانی بڑھا دی گئی ہے، چیک پوسٹوں کو مضبوط کیا گیا ہے اور تلاشی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔" فورس نے لوگوں سے چوکس رہنے اور سکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔
وہیں دوران شب جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں لشکر طیبہ سے وابستہ دو دہشت گردوں کے مکانات کو حکام نے زمین بوس کر دیا۔ یہ مکانات گوری اننت ناگ کے عادل ٹھوکر اور بجبہاڑہ کے ہارون رشید گنائی کے بتائے جا رہے ہیں، جو کہ دونوں سرگرم دہشت گرد ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم ٹی آر ایف نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
حملے کے بعد ہی کشمیر بھر میں مبینہ اوور گراؤنڈ ورکرز (او جی ڈبلیوز) کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں کی جانب سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی کوشش کو روکنے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ افراد کو پوچھ گچھ اور تصدیق کے لیے حراست میں لیا گیا۔
تاہم، غیر سرکاری اندازوں کے مطابق اس کارروائی کے دوران دو ہزار سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ صرف سرینگر میں ہی مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران 700 'او جی ڈبلیوز' کو حراست میں لیا گیا۔
سرینگر کے ایک پولیس افسر نے کہا: "ثبوت جمع کرنے، مشتبہ افراد کی شناخت کرنے اور دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں کی جانب سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی کوشش کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں کئی مقامات پر تلاشی لی گئی ہے۔" اسی طرح کی کارروائیاں بڈگام میں بھی کی گئیں، جہاں 200 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ بارہمولہ میں 178 اور گاندربل میں 100 او جی ڈبلیوز کو حراست میں لیا گیا۔
سرینگر میں جمعرات کو کے لوک بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں اعلیٰ سکیورٹی حکام کا اہم اجلاس معنقد ہوا۔ اجلاس میں سکیورٹی کو درپیش نئے خطرات اور امرناتھ یاترا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بارشوں اور سیلاب کے خطرے کے باعث امرناتھ یاترا کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کو کشمیر کے فلک بوس پہاڑوں میں واقع امرناتھ گپھا کی جانب جانے والے راستے پر امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تھا۔ جائے وقوعہ سے سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ایک دہشت گرد نے پولیس اہلکار کو انتہائی قریب سے گولی ماری۔ سیاہ ٹوپی پہنے حملہ آور کے ہاتھ میں ایک بوری بھی تھی، جس میں اس نے حملے میں استعمال ہونے والی بندوق رائفل چھپا رکھی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ یہ ویڈیو آگے شیئر نہ کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی وارننگ دی۔
45 سالہ مقتول پولیس اہلکار قریشی کے پسماندگان میں ان کی والدہ، اہلیہ اور تین بچے شامل ہیں۔ قریشی کو اپنے والد کی جگہ پولیس میں ملازمت ملی تھی۔ ان کے پولیس کانسٹیبل والد تین دہائیاں قبل سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔
یہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلا دہشت گرد واقعہ ہے۔ پہلگام حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی مرکبان کو دہشت گردوں نے گولیاں برسا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس حملے کے بعد بھارت نے پاکستان اور پاکستانی زیر قبضہ کشمیر پر حملہ کیا جس کے بعد دونوں جوہری ممالک میں چار روز تک جنگ چھڑ گئی تھی۔
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