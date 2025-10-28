ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی ٹیم کا دورہ آج: مرکزی وزیر جتندر سنگھ

ایک اعلی سطحی ٹیم دو روزہ دورے پر آج کشتواڑ پہنچ رہی ہے جو مرکز کی اڑان اسکیم کے تحت ایئرپورٹ کا جائزہ لے گی۔

کشتواڑ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لینے کیلئے اعلیٰ سطحی ٹیم آج پہنچے گی: مرکزی وزیر جتندر سنگھ
کشتواڑ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لینے کیلئے اعلیٰ سطحی ٹیم آج پہنچے گی: مرکزی وزیر جتندر سنگھ (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 28, 2025 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں ( محمد اشرف گنائی): مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بتایا کہ شہری ہوا بازی کی وزارت اور ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کی ایک پانچ رکنی اعلیٰ سطحی ٹیم آج کشتواڑ پہنچے گی تاکہ مجوزہ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لیا جا سکے۔

ڈاکٹر جتندر سنگھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ایکس’ پر بتایا کہ یہ ٹیم دو روزہ دورے پر کشتواڑ پہنچ رہی ہے، جہاں وہ مرکزی حکومت کے "اڑان اسکیم کے تحت ایئرپورٹ کی ترقی کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لے گی۔

کشتواڑ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لینے کیلئے اعلیٰ سطحی ٹیم آج پہنچے گی
کشتواڑ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لینے کیلئے اعلیٰ سطحی ٹیم آج پہنچے گی (ETV BHARA)


مرکزی وزیر کے مطابق ٹیم اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد نئی دہلی واپس جائے گی اور اپنی سفارشات اعلیٰ حکام کو پیش کرے گی، جس کے بعد منصوبے کے اگلے مراحل کو حتمی شکل دی جائے گی۔

ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور دراز علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ کے نتیجے میں اس طرح کی تمام تجاویز کو مثبت ردعمل ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام حکومت کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت ملک کے پسماندہ اور دشوار گزار علاقوں کو بہتر فضائی رابطے فراہم کیے جا رہے ہیں۔

بتادیں کہ جموں کشمیر میں سرینگر اور جموں میں ائرپورٹ ہیں تاہم خطہ چناب ،رامبن، ڈوڈہ ، کشتواڑ اضلاع کے لوگوں کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ خطے میں ایک ائرپورٹ بنایا جائے

TAGGED:

KISHTWAR AIRPORT PROJECT
مرکزی وزیر جتندر سنگھ
کشتواڑایئرپورٹ
JK AIRPORT
UNION MINISTER JITENDRA SINGH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.