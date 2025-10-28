ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی ٹیم کا دورہ آج: مرکزی وزیر جتندر سنگھ
ایک اعلی سطحی ٹیم دو روزہ دورے پر آج کشتواڑ پہنچ رہی ہے جو مرکز کی اڑان اسکیم کے تحت ایئرپورٹ کا جائزہ لے گی۔
Published : October 28, 2025 at 10:18 AM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بتایا کہ شہری ہوا بازی کی وزارت اور ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کی ایک پانچ رکنی اعلیٰ سطحی ٹیم آج کشتواڑ پہنچے گی تاکہ مجوزہ ایئرپورٹ منصوبے کا جائزہ لیا جا سکے۔
ڈاکٹر جتندر سنگھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ایکس’ پر بتایا کہ یہ ٹیم دو روزہ دورے پر کشتواڑ پہنچ رہی ہے، جہاں وہ مرکزی حکومت کے "اڑان اسکیم کے تحت ایئرپورٹ کی ترقی کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لے گی۔
مرکزی وزیر کے مطابق ٹیم اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد نئی دہلی واپس جائے گی اور اپنی سفارشات اعلیٰ حکام کو پیش کرے گی، جس کے بعد منصوبے کے اگلے مراحل کو حتمی شکل دی جائے گی۔
ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور دراز علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ کے نتیجے میں اس طرح کی تمام تجاویز کو مثبت ردعمل ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام حکومت کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت ملک کے پسماندہ اور دشوار گزار علاقوں کو بہتر فضائی رابطے فراہم کیے جا رہے ہیں۔
بتادیں کہ جموں کشمیر میں سرینگر اور جموں میں ائرپورٹ ہیں تاہم خطہ چناب ،رامبن، ڈوڈہ ، کشتواڑ اضلاع کے لوگوں کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ خطے میں ایک ائرپورٹ بنایا جائے