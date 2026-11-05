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ایل جی سنہا کی صدارت میں محکمہ جیل خانہ جات کا اعلیٰ سطح کا جائزہ اجلاس
ایل جی نے جیلوں کی سلامتی کے لیے پولیس، محکمہ جیل خانہ جات اور خفیہ ایجنسیوں کے درمیان مربوط نظام قائم کرنے کی ہدایت دی۔
Published : November 5, 2026 at 10:04 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو لوک بھون میں محکمہ جیل خانہ جات کے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، ریاست بھر کی جیلوں میں سلامتی کے انتظامات اور انتظامی نظام کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔
اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلن پربھات، ڈی جی جیل خانہ جات دیپک کمار، ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ چندراکر بھارتی، اسپیشل ڈی جی کوآرڈینیشن ایس جے ایم گلانی، اے ڈی جی سی آئی ڈی ایم کے سنہا، لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکریٹری گووند جیسوال، اور آئی بی جموں و کشمیر و لداخ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر پنکج کمار ٹھاکر سمیت دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے جیلوں کے انتظامی اور حفاظتی نظام کو مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پولیس، محکمہ جیل خانہ جات اور خفیہ ایجنسیوں کے درمیان باہمی تال میل اور معلومات کے تبادلے کے لیے ایک مربوط نظام قائم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے دہشت گرد نیٹ ورکس، انتہا پسندی اور امن و قانون کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ان اداروں کے درمیان باقاعدگی سے جائزہ اجلاس منعقد کرنے اور خفیہ معلومات کا بروقت تبادلہ یقینی بنانے پر زور دیا۔
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منوج سنہا نے جیلوں کے اندرونی احاطوں اور ان کے گرد و نواح میں اچانک معائنوں کی ہدایت دیتے ہوئے، ضبط کیے جانے والے الیکٹرانک آلات کا فرانزک تجزیہ کرنے کا بھی حکم دیا۔
اجلاس میں جیلوں کے اندر خصوصی انٹیلی جنس یونٹس کے قیام، تمام جیلوں میں بایومیٹرک نظام متعارف کرانے، قیدیوں کے لیے ٹیلی میڈیسن سہولیات میں توسیع اور محکمہ جیل خانہ جات میں افرادی قوت کو مضبوط بنانے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ضلع کٹھوعہ کے مہان پور میں زیر تعمیر ہائی سکیورٹی جیل کے کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ تعمیراتی کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔
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