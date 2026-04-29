ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کا انعقاد
امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
Published : April 29, 2026 at 9:14 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار اور انسپکٹر جنرل پولیس جموں بھیم سین ٹوٹی نے جموں میں کی اجلاس میں مختلف محکموں اور سیکورٹی ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور یاترا کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں یاتریوں کی سہولت کے لیے رجسٹریشن کاؤنٹرز اور RFID مراکز کے قیام پر غور کیا گیا، جنہیں لکھن پور، بھگوتی نگر اور دیگر مقامات پر قائم کیا جائے گا تاکہ یاتری روانگی سے قبل اپنی ای-کے وائی سی مکمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ اس سال فوری (تتکال) رجسٹریشن کے لیے ٹوکن سینٹر تاوی ریور فرنٹ پر قائم کیا جائے گا تاکہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھیڑ اور ٹریفک کے مسائل کو کم کیا جا سکے ڈویژنل کمشنر نے ہدایت دی کہ ٹوکن سینٹر پر پینے کے پانی، لنگر اور صفائی ستھرائی کے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بھگوتی نگر یاترا کیمپ میں جاری مرمت و تزئین و آرائش کے کاموں کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو 10 جون تک تمام کام مکمل کرنے کی ہدایت دی، جن میں رہائش، روشنی، بجلی، واش رومز، بس ٹکٹ کاؤنٹرز، لنگر اور کلاک روم جیسی سہولیات شامل ہیں اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ یاتریوں کے لیے کیمپ کے اندر سہولت اسٹور، پری پیڈ سم کارڈز اور جدید جرمن ہینگرز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو فائر سیفٹی آڈٹ مکمل کرنے جبکہ پی ڈبلیو ڈی کو کیمپ کے اطراف سڑکوں کی بلیک ٹاپنگ کی ہدایت دی گئی یاترا روٹ پر واقع اضلاع—کٹھوعہ، سانبہ، ادھم پور اور رام بن—میں قائم لوجمنٹ سینٹرز میں بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی، سی سی ٹی وی کیمرے اور لنگر کے انتظامات کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔
آئی جی پی جموں نے سیکورٹی فورسز کی تعیناتی اور یاترا کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت دی، جبکہ ٹرانسپورٹ محکمہ کو یاتریوں سے زائد کرایہ وصولی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کو کہا گیا۔اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ جموں و کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یاتریوں کے لیے جموں شہر کے سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے خصوصی بسوں کا انتظام کرے گا۔ علاوہ ازیں، کنٹرول روم کے قیام اور ہر محکمہ کی جانب سے نوڈل افسر کی تعیناتی پر بھی زور دیا گیا تاکہ یاترا کے دوران تمام امور کو موثر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔