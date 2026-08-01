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جنوبی کشمیر کے کسان ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی دیگر اضلاع کی طرح کسان اب ہائی ڈینسٹی باغات کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔

پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن
پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن (ای ٹی وی بھارت)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 1, 2026 at 5:36 PM IST

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پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں ہزاروں کنال اراضی پر مختلف اقسام کے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات قائم کیے جا چکے ہیں، جن سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئے ہیں۔ جنوبی کشمیر کا پلوامہ ضلع بھی ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کا ایک اہم مرکز بن کر ابھر رہا ہے، جہاں اس سال تقریباً 700 ہیکٹر اراضی پر ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کی جا رہی ہے، جبکہ اس رقبے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ باغبان روایتی کاشت سے جدید ہائی ڈینسٹی نظام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔

پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن (ای ٹی وی بھارت)


وادی میں ہائی ڈینسٹی سیب پک کر تیار ہو چکے ہیں اور بعض مقامات پر درختوں سے سیب اتارنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور باغبانوں کے مطابق پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں بہتر ہے جبکہ مارکیٹ میں بھی اچھے دام ملنے کی توقع ہے، جو سیب کی صنعت کے لیے ایک خوش آئند شگون ہے۔
ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے ہلال احمد نامی ایک کسان نے بتایا کہ ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت سے کسانوں کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "گزشتہ برسوں سے روایتی باغبانی میں کسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تاہم ہائی ڈینسٹی نظام نے ان نقصانات کی کافی حد تک تلافی کی ہے۔"

پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن
پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن (ای ٹی وی بھارت)
چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد نے بتایا کہ اس سال ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال قدرتی آفات کے باعث ہونے والے نقصانات کی تلافی اس سال بہتر پیداوار سے ہونے کی امید ہے۔نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سیب کے سیزن کے دوران قدرتی آفات اور دیگر وجوہات کی بنا پر قومی شاہراہ کی بار بار بندش سے سیب کی صنعت کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ سیب سے لدے ٹرکوں کے لیے قومی شاہراہ پر خصوصی راستہ فراہم کیا جائے تاکہ باغبانوں کو بروقت اپنی پیداوار منڈیوں تک پہنچانے میں سہولت مل سکے۔قابلِ ذکر ہے کہ گزشتہ سال سیب کے عروج کے سیزن کے دوران قومی شاہراہ کی بندش نے وادی کی سیب صنعت کو شدید متاثر کیا تھا، حالانکہ یہی صنعت کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے اور وادی کی بڑی آبادی کا روزگار اسی شعبے سے وابستہ ہے۔باغبانی اور جنوبی کشمیر جنوبی کشمیر کی ایک بڑی آبادی روزی روٹی کے لیے باغبانی کے شعبے پر انحصار کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس شعبے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور نئے زرعی طریقۂ کار اپنائے جا رہے ہیں۔ ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت وادی کے باغبانوں کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس طریقۂ کاشت سے نہ صرف فی ایکڑ پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے بلکہ مارکیٹ میں بہتر قیمت بھی حاصل ہو رہی ہے۔
پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن
پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن (ای ٹی وی بھارت)
وادی بھر میں باغبان روایتی سیب کی کاشت سے ہٹ کر تیزی کے ساتھ ہائی ڈینسٹی باغات کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ محدود اراضی سے زیادہ پیداوار اور بہتر آمدنی حاصل کی جا سکے۔

محکمہ باغبانی اور جموں و کشمیر حکومت بھی ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ محکمہ باغبانوں کو سبسڈی، تکنیکی رہنمائی اور دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ کم اراضی سے زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بہتر منافع حاصل کر سکیں۔

پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن
پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن (ای ٹی وی بھارت)
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TAGGED:

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