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جنوبی کشمیر کے کسان ہائی ڈینسٹی سیب کی پیداوار سے مطمئن
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی دیگر اضلاع کی طرح کسان اب ہائی ڈینسٹی باغات کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 1, 2026 at 5:36 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں ہزاروں کنال اراضی پر مختلف اقسام کے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات قائم کیے جا چکے ہیں، جن سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئے ہیں۔ جنوبی کشمیر کا پلوامہ ضلع بھی ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کا ایک اہم مرکز بن کر ابھر رہا ہے، جہاں اس سال تقریباً 700 ہیکٹر اراضی پر ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کی جا رہی ہے، جبکہ اس رقبے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ باغبان روایتی کاشت سے جدید ہائی ڈینسٹی نظام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔
وادی میں ہائی ڈینسٹی سیب پک کر تیار ہو چکے ہیں اور بعض مقامات پر درختوں سے سیب اتارنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور باغبانوں کے مطابق پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں بہتر ہے جبکہ مارکیٹ میں بھی اچھے دام ملنے کی توقع ہے، جو سیب کی صنعت کے لیے ایک خوش آئند شگون ہے۔
ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے ہلال احمد نامی ایک کسان نے بتایا کہ ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت سے کسانوں کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "گزشتہ برسوں سے روایتی باغبانی میں کسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تاہم ہائی ڈینسٹی نظام نے ان نقصانات کی کافی حد تک تلافی کی ہے۔"
محکمہ باغبانی اور جموں و کشمیر حکومت بھی ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ محکمہ باغبانوں کو سبسڈی، تکنیکی رہنمائی اور دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ کم اراضی سے زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بہتر منافع حاصل کر سکیں۔