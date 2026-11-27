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Explainer: ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشتکاری: وادیٔ کشمیر کے شعبۂ باغبانی کے لیے نئی معاشی امید یا مستقبل کا خطرہ؟
سیب باغات تیزی سے جدید ہائی ڈینسٹی نظام میں تبدیل ہورہے ہیں اور اس رجحان کے درمیان ماہرین روایتی باغات کے تحفظ پر زور دیا۔
Published : November 27, 2026 at 2:58 PM IST
پلوامہ: وادیٔ کشمیر میں سیب کی روایتی کاشتکاری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، جہاں زیادہ پیداوار اور بہتر آمدنی کی امید میں کاشتکار تیزی سے ہائی ڈینسٹی طریقۂ کاشت کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ تاہم، جدید باغبانی کے اس بڑھتے ہوئے رجحان نے جہاں کاشتکاروں کے لیے نئے معاشی امکانات پیدا کیے ہیں، وہیں روایتی سیب کے باغات کے خاتمے، غیر معیاری پودوں کی فراہمی اور مستقبل میں منڈیوں کے اندر پیداوار کی بھرمار جیسے خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ کشمیر اپنے اعلیٰ معیار، منفرد ذائقے اور خوشبو کے حامل سیبوں کے لیے ملک بھر میں ایک نمایاں شناخت رکھتا ہے۔
شعبۂ باغبانی نہ صرف وادی کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے بلکہ لاکھوں خاندانوں کے روزگار کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے میں سیب کی کاشتکاری کے روایتی نظام میں تیزی سے آنے والی اس تبدیلی کو مستقبل کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران وادی کے مختلف علاقوں میں روایتی سیب کے باغات کو ختم کرکے ان کی جگہ جدید ہائی ڈینسٹی باغات قائم کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے۔ اس جدید نظام کا بنیادی مقصد محدود اراضی پر زیادہ پودے لگا کر نسبتاً کم مدت میں بہتر اور زیادہ پیداوار حاصل کرنا ہے، تاکہ کاشتکاروں کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکے۔
جنوبی کشمیر کا ضلع پلوامہ بھی اس تبدیلی میں نمایاں حیثیت اختیار کر رہا ہے، جہاں ہزاروں کنال اراضی پر ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات قائم کیے جا رہے ہیں۔ ضلع میں باغبانی سے وابستہ کاشتکاروں کی ایک بڑی تعداد اپنے روایتی باغات کی جگہ جدید طرز کے باغات کو ترجیح دے رہی ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث روایتی سیب کی پیداوار میں غیر یقینی صورتِ حال، پیداواری صلاحیت میں کمی اور کیڑے مار ادویات و کھادوں سمیت دیگر زرعی مداخل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں انہیں متبادل طریقۂ کاشت اپنانے پر مجبور کر رہی ہیں۔
ہائی ڈینسٹی باغات کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ ہی اس شعبے سے وابستہ پودوں کی مارکیٹ میں بھی غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تاہم، اس مارکیٹ میں سیب کی اقسام تبدیل کرکے فراہم کرنے، غلط لیبلنگ اور غیر معیاری پودوں کی فروخت سے متعلق شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ متاثرہ کاشتکاروں کا الزام ہے کہ بعض تاجروں اور سپلائرز کی مبینہ غفلت کے باعث انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ کئی کاشتکاروں نے اپنے نقصانات کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان شکایات نے ہائی ڈینسٹی پودوں کی فراہمی کے نظام میں مؤثر نگرانی، معیار کی جانچ اور ضابطہ کاری کی ضرورت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔
اس حوالے سے چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ نے آئی ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں شعبۂ باغبانی کی پائیدار ترقی کے لیے روایتی اور ہائی ڈینسٹی کاشتکاری کے درمیان توازن برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کے مطابق پلوامہ ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کے حوالے سے ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اس طریقۂ کاشت کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کاشتکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے روایتی اور پیداواری باغات کو بلاوجہ ختم کرنے کے بجائے ہائی ڈینسٹی باغات کے قیام کے لیے غیر استعمال شدہ اراضی، ویران باغات یا ایسے باغات کو ترجیح دیں جن کی پیداواری صلاحیت انتہائی کم ہو چکی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس حکمتِ عملی سے جدید کاشتکاری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ روایتی باغبانی کے نظام کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ریاض احمد شاہ نے فصلوں کے تنوع یعنی 'کراپ ڈائیورسیفیکیشن' کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کو صرف سیب کی کاشت تک محدود رہنے کے بجائے دیگر پھلوں کی جدید اور ہائی ڈینسٹی اقسام کو بھی فروغ دینا چاہیے، تاکہ شعبۂ باغبانی کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ آمدنی کے متبادل ذرائع بھی پیدا کیے جا سکیں۔
دوسری جانب، پھلوں کے کاشتکار اور تاجر بلال احمد نے آئی ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ہائی ڈینسٹی باغات کے قیام کے لیے بڑے پیمانے پر روایتی سیب کے باغات کا خاتمہ مستقبل میں وادی کی سیب صنعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری وادی، بالخصوص ضلع پلوامہ میں جس تیزی سے کاشتکار ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس سے مستقبل میں کئی اہم چیلنجز پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کے مطابق سیب کی صنعت صرف مقامی کاشتکاروں ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں اس سے وابستہ لاکھوں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، اس لیے اس شعبے میں کسی بھی بڑی تبدیلی کو سوچ سمجھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔
بلال احمد کا کہنا تھا کہ بہتر پیداوار اور جدید اقسام متعارف کرانے کے لیے ہائی ڈینسٹی طریقۂ کاشت یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم روایتی باغات کو بڑے پیمانے پر ختم کرکے ان کی جگہ نئی اقسام لگانے کے طویل مدتی نتائج پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مستقبل میں پوری وادی میں ایک ہی وقت کے دوران ہائی ڈینسٹی باغات سے پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا تو سیب کی منڈیوں میں رسد، طلب سے بڑھ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں پھل کی بھرمار اور قیمتوں میں گراوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتِ حال کاشتکاروں کی آمدنی کو متاثر کرنے کے ساتھ پوری سیب صنعت کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔
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بلاشبہ ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت وادیٔ کشمیر کے شعبۂ باغبانی میں جدیدیت، بہتر پیداوار اور معاشی ترقی کے نئے امکانات لے کر آئی ہے، تاہم اس تبدیلی کی کامیابی کا انحصار صرف زیادہ پودے لگانے اور پیداوار بڑھانے پر نہیں بلکہ مناسب منصوبہ بندی، معیاری پودوں کی فراہمی، مارکیٹ کی مؤثر نگرانی، روایتی باغات کے تحفظ اور فصلوں کے تنوع کو یقینی بنانے پر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جدید باغبانی کا یہ بڑھتا ہوا رجحان وادی کے کاشتکاروں کے لیے دیرپا خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے یا غیر منصوبہ بند توسیع مستقبل میں کشمیر کی صدیوں پرانی سیب صنعت کے لیے نئے معاشی چیلنجز پیدا کرتی ہے۔