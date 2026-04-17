ہائی کورٹ جموں کشمیر اور لداخ میں ایم ایل اے نامزدگی کیس کی سماعت، مزید دلائل کے لیے 15 مئی مقرر
چونکہ درخواست گزار کے دلائل مکمل نہ ہو سکے، اس لیے عدالت نے کیس کی مزید سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی۔
Published : April 17, 2026 at 10:53 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں آج ایم ایل اے نامزدگی معاملے پر جزوی دلائل سنے گئے جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کر دی ہے ۔ یہ اہم مقدمہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پانچ ایم ایل ایز کی نامزدگی سے متعلق ہے،جس کی سماعت ہائی کورٹ کی خصوصی ڈویژن بینچ،جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس راجیش سیکھری پر مشتمل ہے،کر رہی ہے ۔
آج کی سماعت تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ جس میں درخواست گزار کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے تاہم بحث مکمل نہ ہو سکی۔ درخواست گزار کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پی سی سین نے دلائل دیتے ہوئے جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ میں نامزدگی سے متعلق دفعات کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ دفعات اسمبلی کی مقررہ تعداد سے تجاوز کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر کو غیر معمولی اختیارات فراہم کرتی ہیں جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے منافی ہیں۔
اپنے دلائل کی تائید میں انہوں نے آئین کی مختلف شقوں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے وکیل سے اس حوالے سے چند سوالات بھی کیے اور ہدایت دی کہ وہ آئندہ سماعت پر اپنے دلائل مزید آگے بڑھائیں۔ چونکہ درخواست گزار کے دلائل مکمل نہ ہو سکے، اس لیے عدالت نے کیس کی مزید سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی۔
یہ عوامی مفاد کی عرضی سابق ایم ایل سی اور جموں و کشمیر کانگریس کے چیف ترجمان رویندر شرما نے اکتوبر 2024 میں اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد دائر کی تھی۔ عرضی میں لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے پانچ ایم ایل ایز کی نامزدگی کے اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ یہ اختیار آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے کیونکہ اس کے ذریعے منتخب اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
ابتدائی سماعت کے بعد عدالت نے اس معاملے میں قانونی نکات طے کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا تھا، جو جمع کرایا جا چکا ہے، اور اب اس اہم مقدمے کی حتمی سماعت جاری ہے۔