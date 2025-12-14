ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں: ہائی کورٹ کا تیرہ سالہ بچی کی موت کے معاملے میں سی بی آئی جانچ کا حکم، پولیس کی سخت سرزنش
عدالت نے جموں کے گھروٹہ میں ایک 13 سالہ بچی کی مشتبہ موت کے معاملے میں پولیس جانچ کو غیر سنجیدہ اور رسمی قرار دیا۔
Published : December 14, 2025 at 10:22 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر و لداخ نے جموں کے گھروٹہ علاقے میں ایک 13 سالہ بچی کی مشتبہ موت کے معاملے میں مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کو جانچ سونپنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں مقامی پولیس کی تفتیش کو غیر سنجیدہ اور رسمی قرار دیتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
جسٹس راہول بھارتی نے یہ حکم مختیار علی کی جانب سے دائر رِٹ پٹیشن کی سماعت کے دوران صادر کیا۔ عرضی گزار نے عدالت کو بتایا کہ ان کی نابالغ بیٹی 15 اگست 2024 کو اپنے رہائشی مکان کے قریب ایک درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کی جانب سے بروقت اور مؤثر کارروائی نہ ہونے پر اور بیٹی کے ساتھ زیادتی و قتل کے شبہات کے پیش نظر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ایک نابالغ لڑکی کی مشتبہ موت جیسے سنگین معاملے میں پولیس کو فوری اور حساس انداز میں کارروائی کرنی چاہیے تھی، تاہم دو ماہ گزرنے کے باوجود پولیس کی جانب سے پیش کی گئی اسٹیٹس رپورٹس میں کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آئی۔ عدالت نے کہا کہ پولیس کی غفلت کے باعث ہی عرضی گزار کو انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔
ہائی کورٹ نے اس بات پر بھی شدید اعتراض کیا کہ ابتدائی جانچ ایک پروبیشنری سب انسپکٹر کے سپرد کی گئی اور یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا مجسٹریٹ کی نگرانی میں باقاعدہ انکوائری عمل میں لائی گئی یا نہیں۔ عدالت کے مطابق اس طرزِ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس نے اس حساس معاملے کو ایک معمولی کیس سمجھ کر نمٹانے کی کوشش کی۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کی گردن پر رسی کے نشانات پائے گئے تھے اور حتمی طبی رائے میں موت کی وجہ پھانسی کے باعث دم گھٹنا بتائی گئی۔ فارنسک رپورٹ میں زہر یا منشیات کی موجودگی اور انسانی اسپرم کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم عدالت نے واضح کیا کہ مجموعی تفتیش اطمینان بخش نہیں ہے۔
بعد ازاں اگرچہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جموں کی جانب سے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی گئی، لیکن عدالت نے اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مزید تاخیر سے اہم شواہد ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔
ان تمام حقائق و حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہائی کورٹ نے معاملے کی جانچ سی بی آئی کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ایس آئی ٹی کے انچارج/ایس ڈی پی او اکھنور اور سی بی آئی جموں کے انچارج کو آئندہ سماعت پر ذاتی طور پر پیش ہونے اور مکمل تفتیشی ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 18 دسمبر 2025 کو مقرر کی گئی ہے۔
عدالت نے اپنے حکم میں اس بات پر زور دیا کہ نابالغ لڑکیوں کے تحفظ سے متعلق معاملات میں انتہائی سنجیدگی، شفافیت اور فوری کارروائی ناگزیر ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ بھی بارہا اپنے فیصلوں میں اس پر زور دے چکا ہے۔
