پونچھ عصمت دری کیس: ہائی کورٹ نے ملزمان کی رہائی کا فیصلہ برقرار رکھا
کورٹ نے دو دہائی پرانے کیس میں شواہد کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ریاست کی اپیل خارج کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 3, 2026 at 7:01 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : سرحدی ضلع پونچھ کی ایک خاتون کی جانب سے پولیس کے دو مسلح معاونین (اہلکاروں) پر عائد کیے گئے عصمت دری کے الزام کے تقریباً بیس سال بعد ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ’اسٹیٹ‘ کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے ملزمان کی رہائی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے ’’شواہد میں گہرے شکوک‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے گواہوں کو ناکافی قرار دیا۔
جسٹس سندھو شرما اور جسٹس شہزاد عظیم پر مشتمل ہائی کورٹ بینچ نے 13 صفحات کے اپنے فیصلے میں کہا کہ ’’استغاثہ، ملزمان کے خلاف الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا۔‘‘ عدالت کے مطابق ’’سیشن کورٹ، پونچھ نے خصوصی پولیس افسران محمد فاروق اور نور حسین کو درست طور پر بری کیا تھا، اس لیے اس فیصلے میں مداخلت کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔‘‘
عدالت نے کہا کہ ’’ٹرائل کورٹ کے نتائج قابل قبول ہیں اور استغاثہ کا مقدمہ شک سے بالاتر ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے ریاست کی جانب سے دائر کی گئی اپیل خارج کی جاتی ہے۔‘‘
اصل معاملہ
یہ معاملہ 22 اپریل 2003 کو درج کی گئی ایک تحریری شکایت سے شروع ہوا تھا، جس میں پونچھ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے الزام عائد کیا تھا کہ 21 اور 22 اپریل کی درمیانی شب، ضلع کے سورنکوٹ علاقے میں تلاشی کارروائی کے دوران دو SPO اہلکار اس کے گھر میں داخل ہوئے اور مبینہ طور پر اسے اسلحہ (بندوق) کی نوک پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس دوران متاثرہ کے بچے بھی گھر میں ہی موجود تھے۔
مقدمے کی سماعت کے دوران خاتون کا انتقال ہو چکا تھا، جس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ ’’شکایت کنندہ کی موت سے مقدمے کی شہادت کی بنیاد متاثر ہوئی ہے۔‘‘ عدالت نے واضح کیا کہ ’’پولیس میں درج بیان اور اصل شکایت اب بطور ثبوت قابل قبول نہیں رہے۔‘‘
کورٹ کے مشاہدات
عدالت نے نوٹ کیا کہ شکایت کنندہ کے انتقال کے باعث اس کا بیان بطور ثبوت قابل قبول نہیں رہا، جبکہ باقی گواہوں کے بیانات میں بھی تضادات پائے گئے۔ وہیں ایک اہم گواہ (ایس پی او) دوران سماعت منحرف ہو گیا تھا۔
طبی شواہد سے بھی تشدد یا زخموں کی تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ ایک اہم گواہ کو استغاثہ نے پیش نہیں کیا۔ ان نکات کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کے فیصلے میں کوئی قانونی خامی نہ پاتے ہوئے سرکار کی اپیل کو بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دیا اور دونوں ملزمان کی رہائی کا فیصلہ برقرار رکھا۔
