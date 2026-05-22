'ایک سال آٹھ ماہ کی تاخیر'، ہائی کورٹ نے منشیات کیس میں نظر بندی حکم کالعدم قرار دیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'ایک سال آٹھ ماہ کی تاخیر'، ہائی کورٹ نے منشیات کیس میں نظر بندی حکم کالعدم قرار دیا
کیس کی پیروری جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے فرزنداں - ظہیر اور ضمیر- نے کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 22, 2026 at 3:12 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ اور نفسیات پر اثر کرنے والی اشیا (ادویات) سے متعلق قانون کے تحت جاری ایک احتیاطی نظر بندی کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکم پر عمل درآمد میں ایک سال آٹھ ماہ سے زائد کی غیر وضاحتی تاخیر نے مبینہ جرم اور نظر بندی کے مقصد کے درمیان موجود "براہِ راست اور قریبی تعلق" ختم کر دیا ہے۔
نو صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس ایم اے چودھری نے کہا کہ احتیاطی نظر بندی کے قوانین کو معمول کے مطابق استعمال نہیں کیا جا سکتا تاکہ عام فوجداری قانون کو نظر انداز کیا جائے یا مجاز عدالتوں کی جانب سے دی گئی ضمانت کو بے اثر بنایا جا سکے۔
یہ درخواست کپوارہ کے ترہگام علاقے کے رہنے والے جعفر حسین شیخ نے دائر کی تھی، جس میں انہوں نے ڈویژنل کمشنر کشمیر کی جانب سے 27 دسمبر 2023 کو پی آئی ٹی این ڈی پی ایس (PIT NDPS) ایکٹ کے تحت جاری نظر بندی حکم نمبر DIVCOM 'K'/204/2023 کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار کی نمائندگی وکلا ضمیر عبداللہ اور ظہیر عبداللہ نے کی، جو عمر عبداللہ کے صاحبزادے ہیں۔
جسٹس چودھری نے کہا کہ اگرچہ احتیاطی نظر بندی آئینی طور پر قابل قبول ہے، لیکن یہ "آئین ہند کے آرٹیکل 21 کے تحت حاصل شخصی آزادی کے بنیادی حق سے ایک استثنیٰ" ہے۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جعفر حسین شیخ کے خلاف پہلے ایف آئی آر نمبر 32/2023 درج کی گئی تھی، جس میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8 اور 20 کے تحت 300 گرام چرس جیسی شے برآمد ہونے کا الزام تھا۔ بعد میں انہیں مجاز عدالت سے ضمانت مل گئی تھی۔
اگرچہ نظر بندی حکم 27 دسمبر 2023 کو جاری کیا گیا تھا، لیکن حکام نے اس پر عمل 2 ستمبر 2025 کو کیا۔ عدالت نے اس تاخیر کو نظر بندی کے لیے مہلک قرار دیا۔
عدالت نے کہا: "اس طرح نظر بندی حکم پر عمل درآمد میں ایک سال اور آٹھ ماہ سے زیادہ کی تاخیر ہوئی۔ جواب دہندگان اس غیر معمولی تاخیر کی کوئی تسلی بخش وجہ ریکارڈ پر نہیں لا سکے۔"
فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے پہلے بھی ہائی کورٹ میں HCP نمبر 09/2024 کے تحت رجوع کیا تھا، جس کے بعد عدالت نے 12 جنوری 2024 کو حکام کو نظر بندی حکم پر عمل درآمد سے روک دیا تھا۔ تاہم جب یہ درخواست 16 اپریل 2025 کو واپس لے لی گئی، تب بھی حکام نے حکم نافذ کرنے میں مزید ساڑھے چار ماہ لگا دیے۔
جسٹس چودھری نے لکھا: "اگر خود حکام ہی معاملے کو سرد خانے میں ڈال دیں اور اتنی طویل مدت تک حکم پر عمل نہ کریں تو اُن کی ذاتی اطمینان کی بنیاد مشکوک ہو جاتی ہے۔"
فیصلے میں عدالت نے سپریم کورٹ کے کئی اہم مقدمات کا حوالہ دیا۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے "رمیش یادو" مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "عام طور پر صرف اس لیے نظر بندی حکم جاری نہیں کیا جانا چاہیے کہ ملزم کو ضمانت پر رہائی سے روکا جائے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جو بنیادی طور پر فوجداری نوعیت کے ہوں اور جن سے عام قانون کے تحت نمٹا جا سکتا ہو۔"
جسٹس چودھری نے مزید کہا کہ احتیاطی نظر بندی عام فوجداری کارروائی کا متبادل نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا، "احتیاطی نظر بندی کے قوانین چونکہ غیر معمولی نوعیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی سخت تشریح ضروری ہے اور قانون میں دی گئی ہر حفاظتی ضمانت پر مکمل عمل ہونا چاہیے۔ آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ انتظامی سہولت کی خاطر شخصی آزادی قربان نہ ہونے پائے۔"
عدالت نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے "ریکھا بنام ریاست تمل ناڈو" فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ احتیاطی نظر بندی "جمہوری نظریات کے خلاف اور قانون کی حکمرانی سے متصادم" ہے۔
عدالت نے قرار دیا کہ نظر بندی حکم برقرار نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ غیر وضاحتی تاخیر نے حکم کو "غیر مؤثر" بنا دیا ہے اور مزید حراست غیر قانونی ہو گئی ہے۔
ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر نظر بندی حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ اگر درخواست گزار کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو اُسے "فوری طور پر" رہا کیا جائے۔
یہ بھی پڑھیں: