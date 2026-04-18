لیہہ تشدد کیس میں سابق ایم ایل اے اور کونسلر کو ہائی کورٹ سے ملی ضمانت
لداخ تشدد کیس میں عدالت نے قانونی اصولوں کو بنیاد بنا کر اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیکر ضمانت کی درخواستین منظور کیں۔
Published : April 18, 2026 at 9:05 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ستمبر 2025 کے لیہہ تشدد کیس میں سابق ایم ایل اے ڈیلدان مامگیال (Deldan Namgail) اور سابق کونسلر سمنلا دورجے نوربو (Smanla Dorje Nurboo) کو تقریباً سات ماہ کی حراست کے بعد ضمانت دے دی ہے۔ جسٹس محمد یوسف وانی نے جموں میں 20 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں یہ حکم سنایا۔
کورٹ نے یہ فیصلہ ضمانتی درخواست نمبر 316/2025 اور 320/2025 میں دیا گیا، جن کے عنوانات "سمنلا درجے نوربو بنام یونین ٹیریٹری آف لداخ" اور "ڈیلدان مامگیال بنام یونین ٹیریٹری آف لداخ" ہیں۔ 36 سالہ نوربو ولد تسیرنگ دورجے، ساکنہ لیہہ، اور 47 سالہ نامگیال ولد لوبزانگ رنچین، ساکنہ کوبٹ، نوبرا، ضمانت کی درخواست دائر کرتے وقت ضلع جیل لیہہ میں بند تھے۔ دونوں مقدمات میں فریق مخالف یونین ٹیریٹری آف لداخ، بذریعہ ایس ایچ او پولیس اسٹیشن لیہہ تھا۔
دونوں درخواست گزاروں نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 کی دفعہ 483 کے تحت ضمانت کی درخواست دی تھی۔ یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 144/2025 مورخہ 25 ستمبر 2025، پولیس اسٹیشن لیہ میں درج کیا گیا تھا۔
عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ملزمان کو شرائط کے ساتھ ضمانت دی جا سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار تقریباً سات ماہ سے حراست میں تھے اور تحقیقات میں پیش رفت ہو چکی ہے۔ نو افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی جا چکی ہے، جن میں یہ دونوں بھی شامل ہیں۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ لگائے گئے الزامات ایسے نہیں ہیں جن میں سزائے موت یا عمر قید ہو، جو ضمانت کے معاملے میں ایک اہم قانونی پہلو ہے۔ عدالت نے قائم شدہ قانونی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "ضمانت اصول ہے اور اس سے انکار استثنا، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں یہ ظاہر نہ ہو کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو کر اس کا غلط استعمال کرے گا۔"
سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ "جیل نہیں بلکہ ضمانت ہونی چاہیے، سوائے ان حالات کے جہاں ملزم کے فرار ہونے یا انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کا خدشہ ہو۔"
استغاثہ نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 24 ستمبر 2025 کو ہونے والا تشدد اشتعال انگیزی کا نتیجہ تھا، جس میں نوربو کی پریس کانفرنس اور نامگیال کی مبینہ شرکت شامل تھی۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور گواہوں کے بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا۔
