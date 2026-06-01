جموں کشمیر، ملی ٹنٹ روابط کے الزام میں برطرف پولیس اہلکار کی بحالی کا حکم منسوخ
ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے کانسٹیبل غلام محمد تانترے کی برطرفی کو منسوخ کرنے کے 2011کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 1, 2026 at 9:11 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سرکاری ملازمین کو حاصل آئینی تحفظات کے دائرہ کار سے متعلق ایک اہم فیصلے میں ملی ٹنٹ روابط کے الزام میں برطرف کیے گئے ایک پولیس کانسٹیبل کی ملازمت سے برطرفی کے فیصلہ کو صحیح قرار دیا۔ عدالت نے 2011 کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس کے ذریعے اس کی برطرفی کو منسوخ کیا گیا تھا۔
جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے دائر لیٹرز پیٹنٹ اپیل منظور کرتے ہوئے پولیس محکمہ کے ڈرائیور کانسٹیبل غلام محمد تانترے کی رِٹ عرضی خارج کر دی۔
17 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ حکومت نے سابق آئینِ جموں و کشمیر کی دفعہ 126(2)(c) کا درست استعمال کیا تھا۔ یہ دفعہ آئین ہند کے آرٹیکل 311(2)(c) کے مساوی ہے اور ریاستی سلامتی کے مفاد میں محکمانہ انکوائری سے استثنیٰ دینے کی اجازت دیتی ہے۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق غلام محمد تانترے 1991 میں محکمہ پولیس میں شامل ہوئے تھے۔ سال 2004 میں انہیں ایف آئی آر نمبر 06/2004 کے تحت پولیس اسٹیشن زڈی بل، سرینگر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف دفعہ 120-بی آر پی سی اور آرمز ایکٹ کی دفعات 7/24 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محکمانہ انکوائری بھی شروع کی گئی تھی۔
تاہم انکوائری مکمل ہونے سے پہلے ہی حکومت نے دفعہ 126(2)(c) کا سہارا لیتے ہوئے ریاستی سلامتی کے خدشات کی بنیاد پر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یہ فیصلہ 2 اپریل 2007 کو جاری ہونے والے گورنمنٹ آرڈر نمبر 367-GAD/2007 کے ذریعے نافذ کیا گیا۔
تانترے نے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 29 اپریل 2011 کو ایک سنگل جج نے ان کی عرضی منظور کرتے ہوئے برطرفی کا حکم منسوخ کر دیا تھا۔ عدالت کا موقف تھا کہ حکومت یہ واضح نہیں کر سکی کہ محکمانہ انکوائری کو درمیان میں کیوں روک دیا گیا۔ بعد ازاں حکومت نے اس فیصلے کے خلاف لیٹرز پیٹنٹ اپیل دائر کی، جس پر اب ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔
حکومت نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ تانترے دہشت گردانہ اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے اور مکمل محکمانہ انکوائری کرانے سے ریاستی سلامتی متاثر ہو سکتی تھی۔ حکومت کے مطابق اس عمل سے حساس گواہوں کی شناخت بھی سامنے آنے کا خدشہ تھا۔
ڈویژن بینچ نے سرکاری ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ کیا کہ کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے مواد میں یہ الزامات شامل تھے کہ تانترے ایک پاکستانی ملی ٹنٹ کے رابطے میں تھا اور اس کے لیے مستقل پناہ گاہ کا انتظام بھی کیا تھا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایف آئی آر نمبر 06/2004 کی تفتیشی رپورٹ کے مطابق تانترے ایک پاکستانی ملی ٹنٹ کے رابطے میں تھا اور اس نے اسے حاجی مشتاق غازی کے گھر میں مستقل ٹھکانا فراہم کیا تھا۔
عدالت نے مزید نوٹ کیا کہ تلاشی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا تھا جبکہ تانترے کے کرائے کے مکان سے دو ہینڈ گرینیڈ ملنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ کابینہ کے ریکارڈ اور محکمہ داخلہ کی یادداشت کا جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ محکمانہ انکوائری سے استثنیٰ دینے کے لیے حکومت کے پاس کافی مواد موجود تھا۔
عدالت نے کہا کہ رِٹ کورٹ نے ریکارڈ پر موجود اس تمام مواد کو نظر انداز کیا اور حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے مخصوص دلائل کا بھی مناسب نوٹس نہیں لیا۔
عدالت نے پایا کہ حکومت نے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی رپورٹ پر انحصار کیا تھا اور دفعہ 126(2)(c) کے تحت کارروائی کی سفارش سے قبل تمام متعلقہ مواد کابینہ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ فیصلے میں ان وجوہات کا بھی ذکر کیا گیا جن کی بنیاد پر معمول کی محکمانہ کارروائی سے گریز کیا گیا تھا۔
کابینہ کے سامنے پیش کی گئی یادداشت کے مطابق، تانترے کے مبینہ ملی ٹنٹ روابط تھے، گواہ ان کے خلاف بیان دینے سے خوفزدہ ہو سکتے تھے اور انکوائری افسر کو بھی اپنی جان، خاندان اور املاک کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔
عدالت نے کہا کہ "اگر سکیورٹی فورسز میں خدمات انجام دینے والے سرکاری اہلکار تخریبی سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں تو اس سے براہِ راست ریاستی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔" عدالت نے مزید واضح کیا کہ اگرچہ صدر یا حکومت کی جانب سے وزراء کونسل کے مشورے پر قائم کی گئی رائے کے عدالتی جائزے کا دائرہ محدود ہوتا ہے، تاہم آئینی عدالتیں اس کا جائزہ لے سکتی ہیں اگر فیصلہ بدنیتی، متعلقہ مواد کی عدم موجودگی، من مانی یا ریاستی سلامتی سے غیر متعلق بنیادوں پر کیا گیا ہو۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ برطرفی کے حکم نامے میں ان تمام مواد اور شواہد کو تفصیل سے درج کرنا ضروری نہیں تھا جن کی بنیاد پر حکومت نے اپنی رائے قائم کی۔
ڈویژن بینچ نے 2011 کے سنگل جج کے فیصلے پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلہ مختصر اور سنگین قانونی خامیوں کا حامل تھا۔ عدالت نے کہا کہ جب ریکارڈ پر وافر مقدار میں مواد موجود تھا تو صرف اس بنیاد پر برطرفی کو کالعدم قرار دینا کہ محکمانہ انکوائری ختم کرنے کا جواز نظر نہیں آیا، ایک واضح غلطی تھی۔
اپیل منظور کرتے ہوئے ڈویژن بینچ نے حکومت کی جانب سے غلام محمد تانترے کو ملازمت سے برطرف کرنے کے فیصلے کو بحال کر دیا اور سنگل جج کی جانب سے دی گئی راحت کو منسوخ کر دیا۔
عدالت نے اپنے فیصلے کے اختتام پر کہا: "مندرجہ بالا وجوہات کی بنیاد پر ہم اس اپیل میں وزن پاتے ہیں، لہٰذا اپیل منظور کی جاتی ہے۔ رِٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور رِٹ عرضی مسترد کی جاتی ہے۔"
