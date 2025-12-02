ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پی ڈی پی لیڈر وحید پرہ کو ملک کے اندر سفر کرنے کی اجازت دے دی
پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ کو ہائی کورٹ نے ملک کے اندر سفر کرنے کی مشروط اجازت دی ہے۔
Published : December 2, 2025 at 5:27 PM IST
سری نگر: دہشت گردی کی سازش کے مقدمے میں گرفتاری کے تقریباً چار سال بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) لیڈر وحید الرحمان پرہ کو منگل کو جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ریاست کے باہر سفر کرنے کی اجازت دے دی۔
جسٹس ونود چٹرجی کول اور سنجیو کمار کی بنچ نے پیشگی ضمانت کی شرط میں ترمیم کی اور کہا کہ پرہ ٹرائل کورٹ کو اپنے مقام اور دورے کے مقصد سے آگاہ کرنے کے بعد ملک کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ وحید پرہ نے 2022 میں ان پر عائد پابندیوں میں نرمی کی درخواست دائر کی تھی، اس درخواست پر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا۔
وحید الرحمان پرہ کو مئی 2022 میں ایک ڈویژن بنچ نے ایک لاکھ روپے کی ضمانت پر اس ہدایت کے ساتھ ضمانت دی تھی کہ وہ ضرورت پڑنے پر تفتیشی افسر کے سامنے خود کو پیش کریں، اپنا پاسپورٹ پیش کریں اور ٹرائل کورٹ کی پیشگی اجازت کے بغیر جموں و کشمیر سے باہر نہ جائیں۔
نرمی کی درخواست میں ایڈووکیٹ شارق جے ریاض نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ وحید الرحمان پرہ ایک منتخب ایم ایل اے ہیں جنہیں سرکاری اور دیگر ذمہ داریوں کے لیے اکثر سفر کرنا پڑتا ہے۔ پرہ کے وکیل نے دلیل دی کہ پابندی مشکلات کا باعث بن رہی ہے اور وحید الرحمان پرہ کے لیے اپنے فرائض سرانجام دینا مشکل بنا رہی ہے۔
اپنے حکم میں عدالت نے کہا کہ انصاف کے مفاد میں سفری حالت میں ترمیم کرنا مناسب ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ پرہ کو اب ٹرائل کورٹ کو مطلع کرنے کے بعد جموں و کشمیر چھوڑنے اور ملک کے اندر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔
وحید الرحمان پرہ کو حزب المجاہدین کی حمایت کرنے کے الزام میں نومبر 2020 میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے گرفتار کیا تھا۔ پی ڈی پی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور گرفتاری کو سیاسی طور پر محرک قرار دیا ہے۔
اگرچہ پرہ نے جنوری 2021 میں ضمانت حاصل کر لی تھی، لیکن جموں و کشمیر پولیس نے انہیں رہا ہونے سے پہلے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ اپنے 2022 کے ضمانتی حکم میں، ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ تفتیش کاروں کے ذریعہ پیش کیے گئے شواہد کو پہلی نظر میں سچ مان لینا مشکل ہے۔
