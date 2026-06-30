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اننت ناگ میں 20 کروڑ روپے مالیت کی ہیروئن برآمد، اسمگلر گرفتار
پولیس کے مطابق ہالمولہ میں معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران ملزم کے قبضے سے 2.613 کلوگرام ہیروئن ضبط کی گئی۔
Published : June 30, 2026 at 9:32 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بڑے منشیات اسمگلر کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے تقریباً 2.613 کلوگرام ہیروئن (براؤن شوگر) برآمد کی، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں تخمینی مالیت 20 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ برآمدگی ہالمولہ میں معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران عمل میں آئی، جہاں پولیس پارٹی نے مشتبہ گاڑی (اگنس ) رجسٹریشن نمبر JK09B-2808 کو روک کر تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران گاڑی سے ہیروئن (براؤن شوگر) کے چار پیکٹ برآمد ہوئے۔
گاڑی کے ڈرائیور کی شناخت اشتیاق احمد مغل ولد عبدالرشید مغل، ساکن پراڈا، ٹنگڈار کے طور پر ہوئی۔ برآمدگی کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر نمبر 195/2026 درج کرتے ہوئے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21 کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا اور فوری طور پر تحقیقات شروع کی گئیں۔
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تحقیقات کے دوران ملزم کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 50 کے تحت نوٹس جاری کیا گیا، جس کے بعد قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کی ذاتی تلاشی لی گئی۔ اس دوران اس کے قبضے سے ہیروئن (براؤن شوگر) کا ایک اور پیکٹ برآمد ہوا۔
اس طرح برآمد ہونے والی ہیروئن کی مجموعی مقدار 2.613 کلوگرام ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ منشیات کی ممکنہ سپلائی، منزل اور اس اسمگلنگ نیٹ ورک سے وابستہ دیگر افراد، بشمول سپلائرز اور وصول کنندگان، کی نشاندہی کی جا سکے۔
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