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کولگام میں نوجوان خاتون سے ہیروئن برآمد، تین الگ الگ کاروائیوں میں خاتون سمیت تین گرفتار
پولیس نے گرفتار خاتون کی شناخت اقصیٰ بشیر کے طور پر کی ہے۔ اس کے پاس سے 20.5 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد ہوا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 2:30 PM IST
کولگام (میر اشفاق): ضلع کولگام میں پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کے خلاف جاری مہم کے تحت دو الگ الگ کارروائیوں میں نوجوان خاتون سمیت تین مشتبہ منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر 190.5 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس کے مطابق پہلی کارروائی قاضی گنڈ کے اپر مارکیٹ میں ٹاؤن ہال کے قریب ڈائنامک ناکہ چیکنگ کے دوران انجام دی گئی۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے ایک خاتون کو مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے روکا اور اس کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران اس کے بیگ سے سیاہ پولی تھین لفافے میں پیک کیا گیا 20.5 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد ہوا۔
پولیس نے گرفتار خاتون کی شناخت اقصیٰ بشیر کے طور پر کی ہے، جو ہارڈ پورہ اکن پورہ، اننت ناگ کی رہائشی بتائی جارہی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 221/2026 درج کی گئی ہے، جس کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/21 کاروائی کی گئی ہے۔ پولیس نے معاملے کی مزید تحقیقات شروع کردی ہے۔
دوسری کارروائی نو یوگ ٹنل کے نارتھ پورٹل کے قریب قائم ڈائنامک ناکے کے دوران کی گئی، جہاں پولیس پوسٹ نو یوگ ٹنل کی ناکہ پارٹی نے ایک سلور رنگ کی سوئفٹ ڈیزائر گاڑی، جس کا رجسٹریشن نمبر JK09E-9019 بتایا گیا ہے، کو روک کر اس کی تلاشی لی۔
پولیس کے مطابق گاڑی میں سوار دو افراد کے قبضے سے 170 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ گرفتار افراد کی شناخت عمران میر ولد محمد اکرم میر اور محبّت ڈار ولد مقصود احمد ڈار کے طور پر کی گئی ہے یہ دونوں کرناہ، کپواڑہ، کے رہائشی ہیں۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 222/2026 درج کی گئی ہے، جس میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21/29 شامل کی گئی ہیں۔ پولیس نے دونوں افراد کو گرفتار کرکے مزید تفتیش شروع کردی ہے۔ تحقیقات کے دوران منشیات کی سپلائی کے ذرائع کا پتہ لگانے اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث دیگر افراد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
ایس ایس پی کولگام عنایت علی چودھری، نے کہا ہے کہ کولگام پولیس منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف اپنی کارروائیاں مسلسل جاری رکھے گی اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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