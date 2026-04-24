ہیرو آف ہل کاکا چودھری طاہر فضل حسین کا انتقال
جموں کے سماجی رہنما اور “ہیرو آف ہل کاکا” کے نام سے پہچانے جانے والے چودھری طاہر فضل حسین کا انتقال ہو گیا۔
Published : April 24, 2026 at 8:02 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : سرحدی ضلع پونچھ کے ہل کاکا علاقے کے معروف سماجی رہنما اور “ہیرو آف ہل کاکا” کے نام سے پہچانے جانے والے چودھری طاہر فضل حسین آج انتقال کر گئے۔ اطلاعات کے مطابق ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ان کے انتقال کی خبر سے پورے پیر پنجال خطے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کی آخری رسومات ضلع پونچھ میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائیں گی۔ چودھری طاہر فضل حسین کو 2003 میں ہونے والے تاریخی فوجی آپریشن Operation Sarp Vinash کے دوران ان کی جرات اور خدمات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ آپریشن اپریل تا مئی 2003 میں ہل کاکا اور سرنکوٹ کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں انجام دیا گیا تھا، جس کا مقصد جنگجوؤں کے مضبوط ٹھکانوں کو ختم کرنا تھا اس بڑے آپریشن میں متعدد عسکریت پسند مارے گئے اور بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ مرحوم کا تعلق گوجر برادری کے کسانہ قبیلے سے تھا اور وہ پونچھ کے گاؤں مرہہ کے رہنے والے تھے۔ مقامی سیاسی و سماجی رہنماؤں کے مطابق انہوں نے عسکریت پسندوں کے خلاف مقامی سطح پر مزاحمت کو منظم کیا اور سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اہم معلومات فراہم کیں۔
جس سے ہل کاکا کے پہاڑوں میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی ممکن ہوئی۔ان کی خدمات نے اس آپریشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے عسکریت پسندوں کو مار کر ان سے ہتھیار بھی چھینا ہیں جموں و کشمیر کے کابینہ وزیر جاوید رانا نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ طاہر فضل چودھری ایک بے مثال بہادر شخصیت تھے جنہوں نے آپریشن سرپ ونیش کے دوران اپنی جرات سے علاقے کو دہشت گردی سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم قبائلی برادری کے حقوق اور ترقی کے بھی مضبوط حامی تھے اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
کانگریس رہنما ویریندر کسانہ نے کہا کہ طاہر حسین کسانہ ایک باوقار اور بہادر شخصیت تھے جنہوں نے مشکل حالات میں سکیورٹی فورسز کی رہنمائی کی اور ہل کاکا جیسے دشوار گزار علاقے میں امن و استحکام کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں اور خدمات ہمیشہ مشعل راہ رہیں گی۔ ائ ٹی وی بھارت نے دفاعی ترجمان جموں سے رابطہ کرکے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تفصیلات ہیڈ کوارٹر سے حاصل کرنی پڑے گی اور تفصیلات ملنے کے بعد ہی بات کی جائے گی ۔