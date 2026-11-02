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جموں کشمیر میں ہیپاٹائٹس سی بیماری قومی شرح سے بھی زیادہ، انجیکشن کے ذریعےنشہ کرنے والوں میں پھلاؤ تشویشناک
ایک تحقیق میں پایا گیا کہ نشے کا عادی ہر تیسرا شخص ہیپاٹائٹس سی کے عارضہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 2, 2026 at 6:48 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : ہیپاٹائٹس سی کو ایک' خاموش وبا' کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری جموں وکشمیر کے صحت عامہ کے لیے ایک سنگین چلینج بنتی جا رہی ہے۔ خطے میں اس بیماری کا پھیلاؤ بالخصوص انجیکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال کرنے والے افراد میں تشویش ناک ہے۔جموں وکشمیر میں انجیکشن کے ذریعے نشہ کرنے والے افراد میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح تقریباُ 35فیصد درج کی گئی ہے جو کہ قومی سطح کی 33 فیصد شرح سے زیادہ ہے۔
تحقیق کے مطابق انجیکشن کے ذریعےنشہ کرنے والے بعض افراد میں یہ شرح 41 فیصد سے زائد پائی گئی ہے۔ اس کے برعکس خون عطیہ کرنے والوں کی شرح 0.2 فیصد درج کی گئی ہے۔ قومی ہیتلھ مشن کے "سیرو سرولنس" میں جموں وکشمیر میں اس کی شرح 34.89 فیصد درج کی گئی ہے۔ جبکہ ملک میں اس کی مجموعی تعداد 33.41فیصد ہے۔ایسے میں جموں وکشمیر میں ہیپاٹائٹس کی شرح ملک کی مجموعی شرح سے زیادہ یے۔
بلڈ ڈونیشن کے دوران عارضہ کا سراغ
ایک تحقیق کے مطابق کشمیر میں خون عطیہ کرنے والے97425 افراد میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح 0.20 فیصد درج کی گئی ہے۔ جبکہ انجیکشن کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والوں میں یہ شرح 41.16 فیصد پائی گئی ہے۔جس یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جموں وکشمیر اس بیماری کا خطرہ مختلف آبادیوں میں یکساں نہیں ہے اور انجیکشن کے ذریعہ نشہ کرنے والے افراد ہیپاٹائس سی بیماری کے خطرے سے زیادہ دوچار ہیں۔
ہیروئن اور براؤن شوگر جیسے خطرناک نشے کے استعمال سے جہاں نوجوان بری طرح متاثر ہورہے ہیں وہیں اس نشے کو انجکشن کی صورت میں لینا عام سی بات ہوگئی ہے جس کے نتیجے میں اب منشیات کا عادی ہر تیسرا نوجوان ہیپاٹائٹس سی کی بیماری میں بھی مبتلا پایا جارہا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کے اعداد وشمار کے مطابق ہیروئن کی لت میں مبتلا تقریباً 70 فیصد ہیپاٹائٹس سی کی بیماری کی زد میں آچکے ہیں۔
ماہرین کی رائے
گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر، کے ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹر کے انچارج ڈاکٹر یاسر راتھر کہتے ہیں کہ ہیروئن کا انجیکشن لگاتے وقت ایک ہی سوئی کئی بار استعمال کرنے سے ہیپاٹاٹس سی کی بیماری سے نشہ کرنے والوں کے جگر متاثر ہو رہے ہیں۔ جبکہ ایچ آئی وی کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں ہورہے اضافے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ہر روز 20 سے 30 نئے منشیات کے عادی علاج کی خاطر اسپتال لائے جاتے ہیں جن میں ان نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جو کہ براؤن شوگر اور ہیروئن کا استعمال فائل یا انجیکشن کی صورت میں کرتے ہیں۔
مینٹل ہیلتھ
ماہر نفسیات ڈاکٹر ارشد حسین کہتے ہیں کہ "وادی میں نفسیاتی مریضوں میں مجموعی طور پر ہیپاٹائٹس سی کی بیماری کافی کم دیکھنے کو ملتی تھی لیکن نشلیی ادویات ہیروئن اور دیگر منشیات سوئی کے ذریعے استعمال کرنے والے 70 فیصد سے زائد افراد اب ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر فوری طور ان نشیلی ادویات کے استعمال پر قابو نہیں پایا گیا تو آگے جاکے یہ بیماری خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔
کچھ عرصے سے وادی کشمیر میں ہیروئن اور براؤن شوگر آسانی سے دستاب ہونے لگا ہے جس وجہ سے نوجوان ان نشہ آور چیزوں کا استعمال انجیکشن کی صورت میں زیادہ کرنے لگے ہیں۔ جو کہ نہ صرف جان لیوا ہے بلکہ ایک خطرناک رجحان بھی ہے۔"
ماہرین کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی کافی خطرناک بیماری ہے۔کیونکہ یہ عارضہ بنا کسی علامت کے آہستہ آہستہ جگر کو بری متاثر کرتا ہے۔ ایسے میں یہ پھر منشیات کے عادی افراد کے لواحقین پر دوہرا بوجھ بن جاتا ہے۔منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں ہورہے اضافے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ہر روز 10 سے 15 نئے منشیات کے عادی اسپتال علاج کی خاطر لائے جاتے ہیں جن میں ان نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جو کہ ہیروئن کا استعمال فائل یا انجیکشن کی صورت میں کرتے ہیں۔
کم عمری میں نشہ کی لت
ڈاکٹر یاسر راتھر کہتے ہیں کہ سنہ 2012 میں تقریبا 100 نشے کے مریضوں کی تشخیص عمل میں لائی گئی تھی لیکن اب نشہ بازوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ دیکھا جارہا ہے کہ استپال میں روزانہ اوسطاً 50 نشے کے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے۔جن میں اکثر کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کی بیماری خون میں پیدا ہوتی ہے اور طبی آلات کی نامناسب جراثیم کشی سے منتقل ہوتا ہے لیکن بیشتر کیس سوئی کے اشتراک سے پیدا ہوتے ہیں۔دنیا بھر کے ہیپاٹائٹس سی کیسز کی تعداد میں دو تہائی منشیات استعمال کرنے والوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ ان کی غیر محفوظ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔
خاموش وبا
ہیپاٹائٹس سی عالمی مسئلہ بن چکا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہیں۔ اس عارضہ سے دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یکن اس مرض میں مبتلا 95 فیصد لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہیں، اس لیے اس بیماری سے متعلق ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔طبی ماہرین ہیپاٹائٹس سی کو ایک ’خاموش وبا‘ کہتے ہیں کیونکہ 95 فیصد متاثرین کو یہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔
ہیپاٹائٹس سی جگر کے اس مرض کی پانچ اقسام میں سے سب سے خطرناک ہے اور ان میں سے وہ واحد قسم ہے جس کی کوئی ویکسین بھی دستیاب نہیں ہے۔اس مرض کی علامات کئی برس تک سامنے نہیں آتیں لیکن جب ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص ہوتی ہے تو علاج کروانے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور جگر کو پہنچنے والا نقصان سرطان میں بھی بدل سکتا ہے۔
ہیپاٹائٹس سی ہیپاٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو خاص طور پر جگر کے خلیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ جب وائرس گر میں داخل ہوتا ہے، تو یہ ضرب لگانا شروع کر دیتا ہے جس سے مدافعتی نظام سوزش کے ساتھ ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ جو کہ بعد میں انفیکشن دو اہم شکلوں میں آتا ہے۔ تیز ہیپاٹائٹس سی نمائش کے پہلے چھ مہینوں میں ہوتا ہے ۔جبکہ دائمی ہیپاٹائٹس سی اس وقت تیار ہوتا ہے جب جسم خود بخود وائرس کو صاف نہیں کر سکتا۔
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