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ملک کی باقی کے ریاستوں کے مقابلے کشمیر میں 'ہیمریجیک سٹروک 'زیادہ سامنے آتے ہیں، ڈاکٹر تنویر حسن
ڈاکٹر تنویر نےکہا کہ کشمیر میں نمک کا زیادہ استعما کیا جاتا ہے جو کہ خطرناک رجحان ہے۔ نمک سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 7:45 PM IST
سرینگر : (پرویز الدین) فالج سے بچاو کا عالمی دن ہے۔ اس حوالے سے امسال عالمی ادارہ صحت نے جس تھیم کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں ' اب وقت یے ۔ماہرین کےمطابق یورپی ممالک کے مقابلے میں بھارت میں اب نوجوان زیادہ فالج سے متاثر ہوتے ہیں ۔ جبکہ جموں وکشمیر میں 60 سے 80 فید معاملات میں ہیمرجیک سٹروک کے سامنے آتے ہیں۔ایسے میں مردوں کے مقابلے خواتین سٹروک سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔
فالج کے عالمی دن کی اہمیت اور اسٹروک کے بڑھتے معاملات کے تعلق سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ نیرولوجی کے ماہر ڈاکٹر تنویر حسن بابا سے بات کی۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں میں آگاہی کے تعلق سے فالج کا عالمی دن کافی اہمیت کا حامل ہے۔دیگر مختلف جسمانی بیماریوں کے نسبتاً اسٹروک یا فالج سے متعلق لوگ بے حد کم جانکاری رکھتے ہیں اور آگہی نہ ہونے کے باعث ابتدائی علامات کو نظر انداز کرتے ہیں جو کہ آگے جاکر خاطرناک رخ اختیار کر کے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو اس بیماری کے تعلق سے جاننا اور آگہی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور اس دن کا منانے کا مدعا ومقصد بھی یہی ہے کہ عوام فالج کے خطرات کو جاننے اور کسی بھی قسم کی علامات ظاہر ہونے کو نظر انداز کئے بغیر وقت پر اسپتال پہنچے اور اس کے مزید خطرات سے خود کو بچائیں۔
ڈاکٹر تنویر کہتے ہیں کہ ہارٹ کی طرح ہی سٹروک بھی ایسی ایمرجنسی ہے جسے وقت رہتے متاثرہ کی نہ صرف جان بچائی جاسکتی ہے بلکہ اپاہج ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ فالج کے شکار فرد کا فوری علاج نہ ہو تو موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا خطرہ بڑھانے والے عناصر اور علامات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ فالج کی 2 اقسام ہیں ایک برین ہیمرج جس میں دماغی شریان پھٹ جاتی ہے جبکہ دوسری قسم میں دماغ کو خون پہنچانے والی شریان بلاک ہوجاتی ہے جس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔انہوں نے کہا جموں وکشمیر خاص کر کشمیر میں زیادہ تر معاملات ہیمرج کے دیکھنے میں آتے ہیں اور ان معاملات کی تعداد 60 سے 65 فیصد ہے۔جس میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہری علاقوں میں ہر ایک لاکھ لوگوں میں سےتقریباً 4 سو سے زائد جبکہ دیہی علاقوں میں ہر ایک لاکھ میں 2سو زیادہ لوگ سٹروک کا شکار ہوتے ہیں اور ان ہیمرجیک سٹروک ہی زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں
ڈاکٹر تنویر بابا نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جموں وکشمیر خاص کر کشمیر میں 60 سے 85 کے افراد کی عمر کے لوگوں میں سٹروک زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے ۔ لیکن اس یہ مطلب نہیں ہے یہ صرف بزرگ اشخاص کو ہوسکتا ہے ۔دور حاضر میں جوان افراد میں فالج جیسے جان لیوا مرض کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آرہاہے۔جس کے کئی وجوہات کارفرما ہوسکتے ہیں ۔ پہلے یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ جوانوں میں سٹروک ہوسکتا ہے۔ایسے میں یہ کسی کو بھی اور کسی بھی عمر میں آسکتا ہے لہذا سٹروک آنا کسی خاص عمر تک محدود نہیں رہا ہے ۔
ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، تمباکو نوشی، دل کے مسائل اور دیگر صحت کے مسائل جیسے عوامل فالج کی نشوونما کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں میں فالج کی وجوہات بڑی عمر کے بالغوں کی نسبت مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ نوجوان متاثرین روایتی خطرے کے عوامل کا اشتراک کرتے ہیں جبکہ دوسروں کو دل کے مسائل یا خون کی خرابی یا ان کی وریدوں میں غیر معمولی چیزیں ہوسکتی ہیں. کچھ معاملات میں فوری وجہ واضح نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے اس تعلق سے طرز زندگی اور کھان پان کے طور طریقوں اور جنک فوڈ، منشیات ،تماکو نوشی اور نوجوانوں میں موٹاپے جسیے وجوہات کو سٹروک کے اہم وجوہات گردانیں۔
ڈاکٹر تنویر نے کہا کہ کشمیر میں نمک کا زیادہ استعما کیا جاتا ہے جو کہ خطرناک رجحان ہے۔ نمک سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور بی پی میں اضافہ سٹروک کے خطرے کو بڑھاتا ہے ۔ہائیپر ٹینشن ایک خاموش قاتل ہے جوکہ دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ سٹروک کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فالج کی علامات بہت اچانک ظاہر ہو سکتی ہیں اور ان کو نظر انداز کرنا غلط ہے۔ ایسے میں چہرے، بازو یا ٹانگ میں اچانک کمزوری یا بے حسی، خاص طور پر صرف ایک طرف،نظر میں کمزوری ایسے عام علامات جس سے فالج کا عندیہ ملتا ہے۔انہوں نے کہا کہ بولنے یا سمجھنے میں اچانک دشواری، بینائی کا اچانک نقصان یا دھندلا پن،اچانک چکر یا چلنے میں دشواری یا توازن کھونا، بغیر کسی سابقہ وجہ کے اچانک شدید سر درد اورارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے میں اچانک الجھن یا دشواری پیدا ہونا وغیرہ شامل ہیں ۔ہارٹ اٹیک آنے کی طرح فالج کی ابتدائی علامات ظاہر ہونے پر سب سے اہم عمل ہنگامی طبی امداد حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔فالج ایک طبی ایمرجنسی ہے، اور علاج کا انحصار اس بات پر ہو سکتا ہے کہ مریض کتنی جلدی ہسپتال پہنچتا ہے۔
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