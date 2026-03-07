ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجلی کرنٹ لگنے سے معذور ہوئے ویلڈر کو 54 لاکھ روپے کا معاوضہ
سانبہ کا رہنے والا ویلڈر ہائی ٹینشن تار میں پھنسے پرندے کو چھڑانے کی کوشش کے دوران کرنٹ سے عمر بھر کیلئے معذور ہو گیا۔
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ضلع سانبہ کے ایک ویلڈر کو قریب 55لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا حکم دیا ہے، جس کے دونوں ہاتھ بجلی کے شدید جھٹکے سے ضائع ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا تھا جب اس نے بجلی کے ایک لائن مین کی مدد کے دوران ہائی ٹینشن تار میں پھنسے پرندے کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔
جسٹس ایم اے چودھری نے سانبہ کے گاؤں دروئی کے رہائشی شام لال کی عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے حکام کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا۔
عدالت نے جموں و کشمیر حکومت کے کمشنر سیکریٹری پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ، چیف انجینئر (ایم اینڈ آر ای) جموں اور ایگزیکٹو انجینئر ایم اینڈ آر ای ڈویژن سانبہ کو مشترکہ طور پر 54 لاکھ 49 ہزار 500 روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس رقم پر 23 ستمبر 2013 سے ادائیگی تک 9 فیصد سالانہ سود بھی دیا جائے۔
درخواست کے مطابق 6 ستمبر 2012 کو شام لال اپنے گاؤں میں ویلڈنگ کی دکان پر کام کر رہے تھے کہ اسی دوران پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایک مقامی لائن مین بشمبر داس ان کے پاس آئے اور ہائی ٹینشن تار میں پھنسے ایک پرندے کو نکالنے میں ان سے مدد مانگی۔
شام لال کے مطابق ابتدا میں انہوں نے انکار کیا لیکن لائن جب مین نے یقین دلایا کہ بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے تو اس یقین دہانی پر وہ سیڑھی لگا کر بجلی کے کھمبے پر چڑھ گئے۔ ان کے بیان کے مطابق جیسے ہی انہوں نے ڈھانچے کے ساتھ لگے دھاتی اینگل کو ہاتھ لگایا، انہیں شدید برقی جھٹکا لگا کیونکہ بجلی کنکشن کاٹا نہیں گیا گھا اور شدید جھٹکے سے وہ سیڑھی سے نیچے گر گئے۔
اس حادثے میں ان کے دونوں ہاتھ اور بازو بری طرح جھلس گئے۔ انہیں پہلے ضلع اسپتال سانبہ لے جایا گیا اور بعد میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا۔ حالت بگڑنے پر انہیں امرتسر کے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں طویل علاج کے باوجود ڈاکٹروں کو ان کے دونوں بازو کاٹنے پڑے۔ اور بعد میں طبی ریکارڈ میں انہیں 100 فیصد مستقل معذور قرار دیا گیا۔
حادثے کے بعد پولیس اسٹیشن سانبہ میں ایف آئی آر نمبر 172/2012 درج کی گئی اور تفتیش کے بعد لائن مین بشمبر داس کے خلاف لاپرواہی کے الزامات میں چارج شیٹ دائر کی گئی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ان حقائق کی سرکاری فریق نے تردید نہیں کی ہے۔
شام لال نے آئین ہند کے آرٹیکل 226 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے 71 لاکھ روپے سے زائد معاوضہ طلب کیا تھا۔ ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ آئی ٹی آئی سے تربیت یافتہ ویلڈر تھے اور حادثے سے پہلے ماہانہ تقریباً 10 ہزار روپے کماتے تھے۔
درخواست میں کہا گیا کہ علاج پر خاندان کو پانچ لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کرنا پڑا اور ڈاکٹروں نے مصنوعی ہاتھ لگانے کی بھی سفارش کی تھی۔ سرکاری فریق نے لاپرواہی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ شام لال خود ہی ہائی ٹینشن کھمبے پر چڑھ گئے تھے۔ حکومت کے وکیل نے یہ بھی مؤقف اختیار کیا کہ اس معاملے کے لیے سول مقدمہ دائر کیا جا سکتا تھا۔ تاہم جسٹس ایم اے چودھری نے حکومت کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملات میں ہائی کورٹ اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔
عدالت نے قرار دیا کہ حادثہ پاور ڈیپارٹمنٹ کے لائن مین کی لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا اور اسی بنیاد پر محکمہ اس کا ذمہ دار ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس حادثے کے بعد شام لال ویلڈنگ کا کام جاری نہیں رکھ سکتے اور دونوں ہاتھ ضائع ہونے کے باعث وہ عملی طور پر اور عمر بھر کے لیے پوری طرح سے معذور ہو چکے ہیں۔
چونکہ ان کی آمدنی کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں تھا اس لیے عدالت نے 2012 میں ہنر مند مزدور کی کم از کم اجرت یعنی تقریباً 6000 روپے ماہانہ کو بنیاد بنا کر معاوضہ طے کیا۔
عدالت نے مستقبل کی آمدنی کے نقصان، طبی اخراجات، مصنوعی ہاتھوں، دیکھ بھال، آمد و رفت اور ذہنی و جسمانی تکلیف سمیت مختلف مدات کو مدنظر رکھتے ہوئے کل 54 لاکھ 49 ہزار 500 روپے معاوضہ مقرر کیا۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ یہ رقم مشترکہ طور پر ادا کی جائے اور اس پر 2013 سے 9 فیصد سالانہ سود بھی دیا جائے۔
