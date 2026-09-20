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کٹرا ہیلی پیڈ ٹرمینل میں علی الصبح آتشزدگی، کمپیوٹرز اور کافی شاپ خاکستر
واقعے کے وقت ٹرمینل بند تھا اور اندر کوئی یاتری موجود نہیں تھا، جس کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
Published : September 20, 2026 at 2:15 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی میں ماتا ویشنو دیوی یاترا کے لیے استعمال ہونے والے کٹرا ہیلی پیڈ ٹرمینل میں اتوار کی علی الصبح آگ لگنے سے ٹرمینل کے ایک حصے کو نقصان پہنچا۔ واقعے کے وقت ٹرمینل بند تھا اور اندر کوئی یاتری موجود نہیں تھا، جس کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
عینی شاہدین کے مطابق آگ صبح تقریباً 3 بجے لگی۔ اطلاع ملتے ہی ٹرمینل کے عملے، سکیورٹی اہلکاروں اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کی اور تقریباً آدھے گھنٹے میں آگ پر قابو پالیا۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، تاہم واقعے کی مزید جانچ کی جا رہی ہے۔
حکام نے بتایا کہ آتشزدگی کے نتیجے میں ٹکٹ کاؤنٹر پر نصب کمپیوٹرز کو نقصان پہنچا، جبکہ ٹرمینل کے اندر موجود ایک کافی شاپ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوگئی۔ اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان اور آلات بھی متاثر ہوئے ہیں۔
کٹرا ہیلی پیڈ ٹرمینل ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے آنے والے ان یاتریوں کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ سہولت ہے جو ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے تریکوٹہ پہاڑیوں پر واقع مقدس گپھا تک سفر کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق ٹرمینل کو پہنچنے والے مجموعی نقصان کا جائزہ لینے کا عمل جاری ہے، اور متعلقہ ادارے واقعے کی وجوہات اور نقصان کی مکمل تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
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