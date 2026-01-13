گلمرگ میں ہیلی سکیینگ سروسز کا آغاز

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ میں ہیلی سکیینگ سروسز کا آغاز
سیاحوں کو کشمیر کی جانب راغب کرنے اور انہیں بہتر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے حکام و مقامی شہری کافی کوشاں ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 13, 2026 at 11:58 AM IST
گلمرگ (کوثر عرفات) : کشمیر کے معروف سیاحتی مقام و سکی ریزارٹ گلمرگ میں ہیلی کاپٹر سروسز شروع کی گئی ہیں جس سے حکام خطے میں سیاحت کی بحالی کے لئے پر امید ہیں وہیں سیاح ہیلی سروسز سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ہیلی خدمات کا رسمیت طور افتتاح ایم ایل اے گلمرگ، فاروق احمد شاہ، نے کیا جبکہ ان کے ہمراہ ایم ایل اے حضرت بل اور این سی لیڈر سلمان علی ساگر نے کیا۔ اس موقع پر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ڈی اے) کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر بھی موجود رہے۔
حکام کے مطابق ہیلی خدمات شروع کرنے کا مقصد سیاحوں کو بالائی علاقوں بشمول سنشائن پیک اور افروٹ پہاڑیوں تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ایم ایل اے صاحبان نے مقامی نوجوان عبدالمجید بخشی کو گلمرگ میں ہیلی سروسز شروع کرنے پر مبارکباد پیش کی اور اس سے مقامی سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کی امید کا بھی اظہار کیا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایم ایل اے گلمرگ نے کہا: ’’امید ہے کہ اس سروس سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور مقامی باشندوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔‘‘ ایم ایل اے گلمرگ نے کہا: ’’ہم آنے والے وقت میں گلمرگ کو دنیا کا بہترین Skiing Destination بنا کر رہے گے۔‘‘ انہوں نے مزید برف باری کی امید بھی ظاہر کی تاکہ اس سے اور بھی زیادہ سیاح گلمرگ کا رخ کریں گے۔
اس دوران ایم ایل اے حضرت بل، سلمان ساگر نے کہا: ’’Heli Skiing کا گلمرگ میں الگ ہی اسکوپ ہے، اس سے یقیناً سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔‘‘ تاہم انہوں نے بھی گلمرگ میں مزید برفباری کے لئے دعا کی تاکہ ونٹر سیزن میں زیادہ سے زیادہ سیاح گلمرگ کا رخ کر سکیں۔
