کشتواڑ کے سنتھن ٹاپ میں شدید برفباری، کئی گاڑیاں پھنس گئیں
سڑکوں پر پھسلن کے باعث گریز۔بانڈی پورہ سڑک اور مغل روڈ کو عارضی طور پر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
Published : March 15, 2026 at 8:23 PM IST
جموں : محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں اتوار کے روز موسم نے اچانک کروٹ لی جس کے بعد پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری ریکارڈ کی گئی۔ کشتواڑ کے بلند و بالا علاقے سنتھن ٹاپ میں بھاری برفباری کے باعث کئی گاڑیاں سڑک پر پھنس گئیں جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق اچانک شروع ہونے والی برفباری کے بعد انتظامیہ نے فوری طور پر برف ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے اور اس مقصد کے لیے اسنو کلیئرنس مشینیں سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں تاکہ ٹریفک کی آمدورفت بحال کی جا سکے۔
حکام کے مطابق جموں و کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے جن میں پیر کی گلی،سنتھن ٹاپ،گلمرگ، دودھ پتھری،گریز وادی،سدھنا ٹاپ اور سونمرگ سے زوجیلا تک کے علاقے شامل ہیں۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث گریز۔ بانڈی پورہ سڑک اور مغل روڈ، جو وادی کشمیر کو پیر پنجال خطے سے جوڑتی ہے، کو عارضی طور پر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: دہشت گردی کے متاثرین کو عید کا تحفہ، ایل جی سنہا نے 50 تقرری نامے حوالے کیے
محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر ڈویژن کے بیشتر علاقوں اور جموں ڈویژن کے چند مقامات پر بھی بارش ہوئی ہے جس کے باعث سردی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے انتظامیہ نے مسافروں کو احتیاط برتنے اور خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔