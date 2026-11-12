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مرگن ٹاپ پر شدید برف باری کا سلسلہ شروع، پہاڑی علاقے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی
جنوبی کشمیر میں برف باری اور بارش کی پیش گوئی کے بعد کوکرناگ میں برف ہٹانے والی مشینری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
Published : November 12, 2026 at 8:22 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مشہور پہاڑی سیاحتی مقام مرگن ٹاپ پر موسم نے اچانک کروٹ بدل لی ہے، جہاں تازہ اور شدید برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں برف کے گرتے ہوئے سفید گالوں نے پورے خطے کو سفید چادر سے ڈھک دیا ہے، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔
مرگن ٹاپ پر جاری برف باری کے باعث علاقے میں موسم کی صورت حال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ پہاڑوں، ڈھلوانوں اور گرد و نواح کے وسیع علاقوں میں برف باری کا دلکش منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، تاہم مسلسل برف باری کے پیش نظر اس پہاڑی راستے پر سفر کرنے والوں کے لیے احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔
واضح رہے کہ مرگن ٹاپ جنوبی کشمیر کو خطہ چناب کے مختلف علاقوں سے جوڑنے والا ایک اہم پہاڑی راستہ ہے۔ سردیوں کے موسم میں یہاں بھاری برف باری کے باعث اکثر آمد و رفت متاثر ہوتی ہے اور راستہ ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑتا ہے۔
موجودہ موسمی صورت حال کے پیش نظر مسافروں اور ڈرائیوروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری کردہ ٹریفک ہدایات پر عمل کریں اور موسم کی مکمل معلومات حاصل کیے بغیر پہاڑی راستے پر سفر کرنے سے گریز کریں۔
مرگن ٹاپ پر تازہ برف باری جہاں موسم سرما کی آمد کا واضح پیغام دے رہی ہے، وہیں بالائی علاقوں کے مکینوں کے لیے سردی اور سفری مشکلات میں اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔
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وہیں سرمائی موسم کی آمد سے قبل محکمہ مکینیکل اینڈ ہائیڈرولک انجینئرنگ ڈویژن اننت ناگ متحرک ہو گیا ہے، اور تحصیل کوکرناگ میں برف ہٹانے والی مشینری کی آزمائشی مشقیں انجام دی گئی ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں موسمِ سرما سے قبل محکمہ مکینیکل ہائیڈرولک انجینئرنگ ڈویژن نے برف باری سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔
اسی سلسلے میں محکمہ کی جانب سے تحصیل کوکرناگ کے مختلف علاقوں میں برف ہٹانے والی مشینری کی آزمائشی مشقیں (ماک ڈرلز) انجام دی گئیں، تاکہ سردیوں کے دوران سڑکوں سے برف ہٹانے اور آمد و رفت کو بحال رکھنے کے لیے تمام مشینری اور متعلقہ نظام کی عملی تیاریوں کو یقینی بنایا جا سکے۔
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یہ مشقیں نومبر سال 2026 کے وسط میں متوقع بارشوں اور برف باری کے پیشِ نظر کی گئیں، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے بروقت نمٹا جا سکے اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
محکمہ کی ان پیشگی کوششوں کا مقصد برف باری کے دوران سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا اور عوام کو محفوظ و آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سردیوں کی دستک سے پہلے انتظامیہ کے یہ پیشگی اقدامات اس بات کا اشارہ ہیں کہ محکمہ برف باری سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح مستعد ہے۔
ادھر محکمۂ موسمیات نے جموں و کشمیر میں آج سے میدانی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ محکمۂ موسمیات سرینگر نے دن کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی کی پیش گوئی کرتے ہوئے چند مقامات پر گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کا انتباہ جاری کیا ہے۔
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