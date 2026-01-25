کشمیر میں شدید برفباری کے باعث کئی علاقے سڑک رابطے سے منقطع، انتظامیہ آمدرفت بحال کرنے میں مصروف

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں شدید برفباری کے باعث کئی علاقے سڑک رابطے سے منقطع، انتظامیہ آمدرفت بحال کرنے میں مصروف
کشمیر کے بالائی علاقوں میں شدید جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں وادی بھر میں آمدورفت متاثر ہوئی۔
Published : January 25, 2026 at 7:01 PM IST
پلوامہ : حالیہ شدید برفباری کے بعد ضلع پلوامہ کے متعدد علاقے تاحال سڑک رابطے سے کٹے ہوئے ہیں، جس کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد رابطہ بحال کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں سڑک رابطہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر بحال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ برف ہٹانے کے عمل میں گرے ہوئے مکانوں کی چھتیں، درخت اور بجلی کے کھمبے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کام کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔
وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں شدید جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں وادی بھر میں آمدورفت متاثر ہوئی۔ برفباری سے قبل تیز ہواؤں نے بھی کافی نقصان پہنچایا، جس سے کئی مقامات پر درخت، بجلی کے کھمبے اور مکانات کی چھتیں سڑکوں پر گر گئیں اور راستے بند ہو گئے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کئی دیہی اور دور دراز علاقے اب بھی سڑک رابطے سے محروم ہیں۔ خاص طور پر وسو مرگ علاقہ، جو ضلع کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے، برفباری کے چوتھے روز بھی سڑک بند ہونے کی وجہ سے متاثر ہے، جس پر مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ برفباری کے پہلے دن سے ہی عملہ اور مشینری مسلسل کام میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرے ہوئے درختوں، چھتوں اور بجلی کے کھمبوں کو ہٹانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ ضلع بھر میں جلد از جلد معمول کی زندگی بحال کی جا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق تمام متعلقہ محکمے الرٹ پر ہیں اور عوام کو جلد راحت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔