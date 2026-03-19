ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری، میدانی علاقوں میں بارشیں
وادی کشمیر میں موسم کے بدلتے رخ کے سبب درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 19, 2026 at 6:28 PM IST
گاندربل ( فردوس احمد تانترے ) : وادی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ سمیت کئی بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں موسلا دھار بارشوں نے نظام زندگی کو متاثر کیا ہے۔
وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں واقع معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ میں بھی تازہ برفباری ہوئی، حکام کے مطابق سونہ مرگ میں گزشتہ روز سے اب تک تقریباً پانچ سے چھ انچ تازہ برف جمع ہو چکی ہے۔ دیگر بالائی علاقوں میں بھی برفباری ریکارڈ کی گئی جبکہ وادی کے بیشتر علاقوں خاص کر نشیبی اور میدانی علاقوں میں اتوار سے ہی وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔
بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات کے مطابق 20 مارچ تک موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے اور جمعہ تک اکثر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش یا بر فباری متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے 21 سے 24 مارچ تک عمومی طور پر خشک موسم کی پیش گوئی کی ہے، تاہم 23 مارچ کو چند مقامات پر مختصر بارش یا بر فباری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ 26 سے 28 مارچ کے دوران بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا بر فباری جبکہ 29 سے 31 مارچ کے دوران بارش اور برفباری کا ایک اور وقفہ متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے بعض علاقوں میں گرج چمک اور 40 سے 50 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 21 مارچ کے بعد اپنی زرعی سر گر میاں دوبارہ شروع کریں۔
