ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، خطہ چناب میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، برف ہٹانے کا کام جاری
وادی کشمیر کے بیشتر اضلاع کے ساتھ ساتھ خطہ چناب اور پیر پنجال کے بالائی علاقوں میں درمیانہ درجہ سے بھاری برفباری ریکارڈ ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 23, 2026 at 6:43 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : خطہ چناب کے آر پار تازہ اور شدید برفباری کے نتیجے میں وادی کشمیر کے یمین و یسار میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہوئی برفباری کے باعث جہاں شدید سردی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہیں سڑک، بجلی اور فضائی نظام بری طرح درہم برہم ہو گیا ہے۔
بھاری برفباری کے سبب سرینگر - جموں قومی شاہراہ سمیت درجنوں اہم اور رابطہ سڑکیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہیں، جس سے مسافروں اور مال بردار گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کم حدِ نگاہ کے باعث سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی فضائی پروازیں متاثر رہیں۔
رام بن میں شاہراہ پر ٹریفک متاثر
رام بن (نواز رونیال) : صوبہ جموں کے ضلع رام بن میں سیاحتی مقام پتنی ٹاپ سمیت مختلف علاقوں میں موسم کی پہلی برفباری ریکارڈ کی گئی، جس سے طویل عرصے سے جاری خشک موسم کا خاتمہ ہو گیا۔ ضلع کے دیگر حصوں میں وقفے وقفے سے بارشیں ہوئیں۔
سب ضلع بانہال، رامسو اور گول میں بھی برفباری ہوئی، جو یہ خبر فائل کیے جانے تک مسلسل جاری تھی۔ حکام کے مطابق بانہال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تقریباً چھ انچ برف ہوئی۔ وہیں محکمہ ٹریفک کے مطابق سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر ضلع رام بن کے کئی علاقونں میں برفباری اور پھسلن کی وجہ سے احتیاطی طور پر ٹریفک کو روک دیا گیا ہے۔
شوپیاں برف کی سفید چادر میں
شوپیاں (شاہد ٹاک) : وادی کشمیر کے تقریباً تمام اضلاع میں برفباری ہوئی جس کے نتیجے میں بازاروں میں ویرانی چھائی رہی اور کاروباری سرگرمیاں تقریباً معطل ہو گئیں۔ سرد موسم کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے گھنٹوں کے دوران مزید برفباری کی پیش گوئی کرتے ہوئے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔
جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی مسلسل اور تیز برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ برفباری کے باعث سڑکوں، رہائشی مکانات، تعمیرات کی چھتوں اور کھلے میدانوں میں موٹی برف کی تہہ جم گئی ہے۔ قصبہ شوپیان میں خبر تحریر کیے جانے تک قریب تین فٹ برف جمع ہو چکی تھی جبکہ برفباری کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ اہم سڑکوں پر بروقت برف نہ ہٹائے جانے کے باعث عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔
مقامی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ اگرچہ ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے چند مقامات پر برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا ہے، تاہم کئی اہم سڑکیں اب بھی بند ہیں، جس سے معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
پلوامہ(سید عادل مشتاق) : وادی کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ کے بالائی علاقوں میں بھی بھاری برفباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری اور بارشیں درج کی گئیں۔ اس سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے بتایا کہ بالائی علاقوں میں بھاری برفباری کے نتیجے میں انتظامیہ نے سڑک رابطے بحال کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے ہیں اور ضلع بھر میں مکینیکل اینڈ ہاسپٹلز انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، محکمہ آر اینڈ بی اور پی ایم جی ایس وائی سڑک سے برف ہٹانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔
بجلی نظام
انہوں نے بجلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کل رات بھر تیز ہواؤں کی وجہ سے بجلی کے ڈھانچہ کو نقصان پہنچا ہے جس پر کام جاری ہے اور ابھی 33 کے وی لائین پر کام چل رہا اس کو بحال کرنے کے ساتھ ہی 11 کے وی لائنز پر کام شروع کیا جائے گا۔‘‘
