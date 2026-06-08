ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گرمیوں کی تعطیلات میں ماتا ویشنو دیوی یاترا میں عقیدت مندوں کا سیلاب، دو روز میں 93 ہزار سے زائد رجسٹریشن
ان دنوں یاتریوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کٹرا سے لے کر بھون تک یاتریوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 10:22 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ملک بھر میں شدید گرمی اور اسکولوں کی گرمیوں کی تعطیلات کے دوران جہاں لوگ سیاحتی مقامات اور تفریحی مراکز کا رخ کر رہے ہیں، وہیں بڑی تعداد میں عقیدت مند ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں حاضری دینے کے لیے کٹرا پہنچ رہے ہیں۔
ان دنوں یاترا میں عقیدت کا غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے اور کٹرا سے لے کر بھون (درگاہ) تک یاتریوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ یاترا کے بڑھتے ہوئے رجحان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہفتہ کی رات آٹھ بجے تک 47 ہزار 500 سے زائد عقیدت مندوں نے یاترا کے لیے رجسٹریشن کروایا، جب کہ اتوار کی شام چھ بجے تک تقریباً 46 ہزار مزید عقیدت مند نے اپنا اندراج کروایا۔
اس طرح صرف دو دنوں کے دوران 93 ہزار 500 سے زائد عقیدت مندوں نے ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے رجسٹریشن کروایا۔ بنیادی کیمپ کٹڑا، رجسٹریشن مراکز، درشن ڈیوڑھی، سکیورٹی چیک پوائنٹس، اردھ کنواری اور بھون کمپلیکس میں یاتریوں کی طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔
شدید گرمی اور دشوار گزار چڑھائی کے باوجود عقیدت مندوں کے جذبے اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاندانوں، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت بڑی تعداد میں یاتری کٹڑا کا رخ کر رہے ہیں۔ بہت سے عقیدت مند تفریحی سفر کے بجائے ماتا ویشنو دیوی کے درشن کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے باعث یاتریوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
بڑھتی ہوئی بھیڑ کے پیش نظر انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ، سی آر پی ایف اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں مکمل طور پر چوکس ہیں۔ یاترا کے راستے اور بھون کے علاقے میں سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جب کہ یاتریوں کی سہولت اور سلامتی پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
موسم صاف ہونے کے باعث یاترا کے راستے پر گرمی کی شدت واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔ یاتری پسینے سے شرابور ہو کر سفر طے کر رہے ہیں، تاہم ان کے چہروں پر ماتا کے درشن کی خوشی اور عقیدت نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے بعد بڑی تعداد میں عقیدت مند بھیرون گھاٹی جا کر بابا بھیرون ناتھ کے درشن بھی کر رہے ہیں۔
ادھر کٹڑا بازار میں بھی یاتریوں کی بڑھتی ہوئی آمد و رفت سے خاصی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے اور پورا قصبہ ایک روحانی اور عقیدت بھرے ماحول میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے۔
مزید پڑھیں:
لیفٹیننٹ گورنر نے کٹرا کے گاؤں ہٹ میں شری ماتا ویشنو دیوی ہیلی پیڈ کا افتتاح کیا
نوراتری کے دوران 3 لاکھ عقیدت مندوں نے کٹرا کا دورہ کیا
ہندوستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے خاندان کے ساتھ کٹرا پہنچ کر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کئے
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں حاضری دی