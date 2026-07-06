ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ میں اچانک سیلاب سے تباہی، ڈوڈہ میں بادل پھٹنے جیسے واقعے کے بعد قومی شاہراہ بند
کشتواڑ میں سیلاب کے باعث کئی گاڑیاں مٹی، چٹانوں اور ملبے تلے دب گئیں، جبکہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے مختلف حصوں کو بھی نقصان پہنچا۔
Published : July 6, 2026 at 9:48 AM IST
ڈوڈہ، کشتواڑ، جموں، (محمد اشرف گنائی): پیر کی صبح ضلع کشتواڑ میں 540 میگاواٹ کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ٹیل ریس ٹنل علاقے میں اچانک آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے سبب بنیادی ڈھانچے، مشینری اور دیگر تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔
موقعے سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے کے باعث کئی گاڑیاں مٹی، چٹانوں اور ملبے تلے دب گئیں، جب کہ پروجیکٹ کے مختلف حصوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اچانک آنے والے سیلاب کے باعث جاری تعمیراتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔
تاحال کوئی جانکاری نہیں: کشتواڑ پولیس
واقعے کے فوری بعد متعلقہ انتظامیہ نے نقصان کا جائزہ لینے، امدادی کارروائیاں شروع کرنے اور ملبہ ہٹانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ کشتواڑ پولیس نے اس بارے میں تفصیلات فرہم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی جانکاری نہیں ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
اگلے احکامات تک قومی شاہراہ بند: انتظامیہ
وہیں ایک دوسرے واقعے میں ڈوڈہ کے پریم نگر علاقے میں بھی بادل پھٹنے جیسے واقعے کے بعد اچانک سیلاب آ گیا، جس کے نتیجے میں مٹی، پتھر اور ملبہ بڑی مقدار میں ڈوڈہ-کشتواڑ قومی شاہراہ (NH-244) پر آ گیا۔ شاہراہ پریم نگر کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگلے احکامات تک قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں۔ متعلقہ محکمے ملبہ ہٹانے اور شاہراہ کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔