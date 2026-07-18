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جموں و کشمیر میں 19 سے 23 جولائی تک شدید بارشوں کا امکان، موسمیاتی مرکز نے جاری کیا الرٹ
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث جموں-سری نگر قومی شاہراہ سمیت اہم سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہو سکتا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 4:16 PM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی) محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں 19 سے 23 جولائی 2026 تک طویل ویٹ اسپیل (شدید بارشوں کے دور) کی پیش گوئی کرتے ہوئے موسمی الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیاتی مرکز سری نگر کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نمی کے داخل ہونے اور مون سون ٹرف کے معمول کی پوزیشن سے شمال کی جانب منتقل ہونے کے باعث خطے میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق 19 سے 23 جولائی تک جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر درمیانی درجے کی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے، جبکہ 21 سے 23 جولائی کے دوران کشمیر ڈویژن میں کہیں کہیں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔
جموں ڈویژن کے ریاسی اور ادھمپور اضلاع میں 20 سے 23 جولائی کے دوران الگ الگ مقامات پر بھاری سے بہت بھاری بارش اور انتہائی شدید بارشوں کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اس دوران پیر پنجال رینج، کشمیر کے بالائی علاقوں، اننت ناگ، پہلگام، کولگام، شوپیاں، پیر کی گلی، گلمرگ، سونہ مرگ-زوجیلا محور، بانڈی پورہ-رازدان پاس اور کپواڑہ-سادھنا پاس جیسے علاقوں میں لینڈ سلائیڈ، مٹی کے تودے گرنے، پتھر گرنے اور فلیش فلڈ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث جموں۔سری نگر قومی شاہراہ سمیت اہم سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہو سکتا ہے۔ ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور مقامی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے سیاحوں اور مسافروں کو موسم کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے سفر کی منصوبہ بندی کرنے، بالائی اور لینڈ سلائیڈ سے متاثرہ علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کسانوں کو بھی اس دوران کھاد اور کیمیکل اسپرے کی سرگرمیاں روکنے کا مشورہ دیا گیا ہےایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ اس موسمی نظام کے دوران دن کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔