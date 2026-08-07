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شوپیان میں تیز آندھی اور موسلادھار بارشوں سے سیب کے باغات کو شدید نقصان، معاوضہ اور فصل بیمہ اسکیم نافذ کرنے کا مطالبہ
چند لمحوں میں موسم نے اچانک شدت اختیار کی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی ژالہ باری نے باغات کو بری طرح متاثر کیا۔
Published : August 7, 2026 at 8:01 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے کئی دیہاتوں میں جمعرات کی شام اچانک ہونے والی موسلادھار بارش، ژالہ باری اور تیز آندھی نے سیب کے باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، جس کے باعث باغبانوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مختلف دیہات سے موصولہ اطلاعات کے مطابق خراب موسم کے باعث بڑی تعداد میں سیب درختوں سے گر گئے جبکہ کئی درختوں کی شاخیں بھی ٹوٹ گئیں، جس سے رواں سیزن کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چند ہی لمحوں میں موسم نے اچانک شدت اختیار کی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی ژالہ باری نے باغات کو بری طرح متاثر کیا۔ باغبانوں کے مطابق اس وقت سیب کی فصل اہم مرحلے میں ہے اور ایسے وقت میں ہونے والا نقصان ان کے لیے معاشی طور پر بڑا دھچکا ہے، کیونکہ علاقے کی بیشتر آبادی کا روزگار باغبانی سے وابستہ ہے۔
وہیں جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) ضلع شوپیان کے صدر معشوق احمد نے متاثرہ باغبانوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقوں کا فوری سروے کرایا جائے تاکہ نقصانات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے باعث ہونے والے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور متاثرہ باغبانوں کو مناسب مالی معاوضہ فراہم کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فصل بیمہ (کراپ انشورنس) اسکیم کو فوری طور پر مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں کسانوں اور باغبانوں کو مالی تحفظ فراہم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ باغبانی شوپیان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے متاثرہ کاشتکاروں کی بروقت مدد نہایت ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے باغات کی دیکھ بھال کر سکیں اور مستقبل میں مزید مشکلات سے بچ سکیں۔
دریں اثنا متاثرہ باغبانوں نے بھی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر مالی امداد فراہم کرے اور متاثرہ علاقوں میں خصوصی ٹیمیں بھیج کر نقصانات کا جائزہ لے تاکہ مستحق باغبانوں تک بروقت ریلیف پہنچایا جا سکے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر حکومت نے اعلان کیا تھا کہ یونین ٹیریٹری میں سیب کے باغبانوں کے لیے فصل بیمہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ حکومت نے اسمبلی میں بتایا تھا کہ سیب، زعفران، آم اور لیچی کو آر ڈبلیو بی سی آئی ایس کے تحت نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق انشورنس کمپنی کے انتخاب کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل جاری ہے اور اسکیم کا مقصد قدرتی آفات، ژالہ باری اور خراب موسم سے ہونے والے نقصانات کی صورت میں باغبانوں کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تاہم ابھی تک اس اسکیم کو لاگو نہیں کیا گیا جسکی وجہ کاشتکاروں کو ان قدرتی آفات کے دوران کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اسی افت ان کی قمر توڑ کے رکھتی ہے۔