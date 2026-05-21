بانڈی پورہ میں بارشوں، فلیش فلڈ سے مکانات کو نقصان
لوگوں نے بتایا کہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب کا پانی اور کیچڑ رہائشی مکانات میں داخل ہوا۔
Published : May 21, 2026 at 3:20 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : گزشتہ رات دیر گئے گرج چمک کے ساتھ ہوئی شدید بارشوں نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے ایک گاؤں میں قہر برپا کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں سے معروف دینی مدرسہ دارالعلوم رحیمیہ کے قریب سڑک کو نقصان پہنچایا، جبکہ کئی رہائشی ڈھانچوں میں بارشوں اور سیلاب کا پانی داخل ہوا جبکہ پانی کے ساتھ ڈہنے والی مٹی اور کیچڑ نے مکانات کو شدید نقصان پہنچایا۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات بھر ہونے ہوئی موسلادھار بارش کے باعث علاقہ زیر آب آ گیا اور کیچڑ بہہ کر رہائشی علاقہ میں داخل ہوا، جس سے سڑک کے کئی حصے متاثر ہوئے اور آمد و رفت میں بھی دشواری پیش آئی۔ سڑک کنارے موجود کئی گھروں کے صحنوں اور نچلی منزلوں میں بھی پانی اور کیچڑ داخل ہوگیا۔
رہائشیوں کا الزام ہے کہ "پانی کے ناقص نکاسی کے انتظام اور مناسب نالوں کی عدم موجودگی نے صورتحال کو مزید خراب کردیا، جس کی وجہ سے بارش کا پانی تیزی سے جمع ہوگیا۔" ایک مقامی شہری نے بتایا: "ہم نے پوری رات اپنے گھروں سے پانی اور کیچڑ نکالنے میں گزاری۔ گھریلو سامان کو نقصان پہنچا ہے اور کئی خاندان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔"
متاثرین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تباہ شدہ سڑک کی فوری مرمت کرے، بند پڑے نالوں کو صاف کیا جائے اور متاثرین کی فوری مدد کی جائے۔ادھر، ابھی تک حکام کی جانب سے بارش سے ہونے والے نقصان کی تفصیلی رپورٹ جاری نہیں کی ہے۔ وہیں بانڈی پورہ کے گریز اور تلیل کے بالائی علاقوں میں برفباری ہوئی۔
