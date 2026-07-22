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کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ جاری: سرینگر جموں قومی شاہراہ بند، امرناتھ، ویشنو دیوی یاترا معطل
شدید بارشوں کی وجہ سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں جبکہ ندی نالوں میں پانی کی سطح کافی بلند ہے۔
Published : July 22, 2026 at 2:51 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بدھ کو بھی درمیانی سے شدید درجے کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کرنا پڑا۔ یوٹی کے کئی علاقوں میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی سے اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وہیں موسم کے سبب امرناتھ یاترا سمیت ویشنو دیوی یاترا بھی عارضی طور معطل ہیں۔
محکمہ موسمیات نے آج جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ شدید بارش کے باعث کئی علاقوں کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں سے ندی نالوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور زیر آب آنے کا خطرہ برقرار ہے۔
موسلا دھار بارش کے باعث رام بن اور ادھم پور اضلاع میں سرینگر جموں قومی شاہراہ پر کئی مقامات پر پتھر اور مٹی کے تودے گر آنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، جس کے بعد حکام نے شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔
ٹریفک پولیس حکام کے مطابق شاہراہ کے دونوں سروں سے گاڑیوں کی آمدورفت روک دی گئی ہے۔ مسافروں سے موسم بہتر ہونے اور سڑک کو ٹریفک کے لیے محفوظ قرار دیے جانے تک قومی شاہراہ پر سفر نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے ایک ترجمان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کشمیر کو پیر پنجال سے جوڑنے والے مغل روڈ، سرینگر لیہہ شاہراہ اور بانڈی پورہ گریز سڑک ٹریفک کے لیے کھلی ہیں، تاہم مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک کی تازہ صورتحال ضرور معلوم کریں۔
جموں و کشمیر میں 20 جولائی سے بڑے پیمانے پر اور شدید بارش ہو رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے 24 جولائی تک خراب موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں کے باعث پیر پنجال کے راجوری اور پونچھ اضلاع میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں، زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے، جن میں 22 سے زائد افراد ہلاک جبکہ سات افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ادھر، وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں سیلابی پانی کا تیز بہاؤ بیروہ مارکیٹ میں واقع ایک شاپنگ کمپلیکس کو بہا لے گیا۔
دریں اثنا، خراب موسم کے باعث 19 جولائی کو روکی گئی امرناتھ یاترا پہلگام اور بالتل، دونوں راستوں سے بدستور معطل ہے۔ اس کے علاوہ شیو کھوری، کشتواڑ کی مچھیل یاترا اور ماتا ویشنو دیوی یاترا بھی 24 جولائی تک معطل رہیں گی۔
موسم کے آزاد پیش گو فیضان احمد کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق منگل کو جموں و کشمیر میں ضلع کٹھوعہ میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جہاں 153.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس کے بعد سانبہ میں 133 ملی میٹر، ادھم پور میں 132.6 ملی میٹر، جموں میں 62.1 ملی میٹر، کٹرا میں 58.5 ملی میٹر، پونچھ میں 51 ملی میٹر، رام بن میں 49 ملی میٹر، بٹوت میں 46.1 ملی میٹر، ریاسی میں 44.5 ملی میٹر، راجوری میں 40.8 ملی میٹر اور بھدرواہ میں 36.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
چناب ویلی میں رام بن میں 25.3 ملی میٹر، ڈوڈہ میں 24 ملی میٹر اور کشتواڑ میں 23 ملی میٹر بارش ہوئی۔ گلمرگ میں 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ بارہمولہ میں 37.5 ملی میٹر، پہلگام میں 23.8 ملی میٹر، کپوارہ میں 22 ملی میٹر، پلوامہ میں 21 ملی میٹر، قاضی گنڈ میں 9.6 ملی میٹر اور سرینگر میں 5.9 ملی میٹر بارش ہوئی۔
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