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بھاری بارشوں کے باعث دریائے چناب میں طغیانی، ریاسی میں سالال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے گئے
دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کے سبب نچلے بہاؤ والے علاقوں میں پانی کی لہریں تیز ہونے کے ساتھ سطح آب بلند ہوگئی ہے۔
By ANI
Published : July 22, 2026 at 8:30 AM IST
ریاسی: ریاسی اور بالائی کیچمنٹ (پانی جمع ہونے والے) علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث سلال ریزروائر (ڈیم کی جھیل) میں پانی کی آمد میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد حکام نے پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔
ڈیم میں پانی کی آمد میں اضافے اور وہاں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے دریائے چناب میں طغیانی آ گئی ہے، اور نچلے بہاؤ والے علاقوں میں پانی کی لہریں تیز ہونے کے ساتھ سطح آب بلند ہو گئی ہے۔
ریاسی خطے میں گذشتہ کئی گھنٹوں سے موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں دریائے چناب اور سلال ڈیم کے ریزروائر میں پانی کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکام موسم کی صورت حال اور دریا میں پانی کی سطح کی باریک بینی سے نگرانی کر رہے ہیں۔ لوگوں، بالخصوص نچلے علاقوں اور چناب کے کناروں پر رہنے والے رہائشیوں کو چوکس رہنے اور دریا کے قریب جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بھی منگل کی علی الصبح سے تیز بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے بعد ضلع انتظامیہ اور راجوری پولیس نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے رہائشیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے، اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) اور پانی جمع ہونے کے شدید خدشات ہیں۔ راجوری پولیس نے کہا ہے کہ مسلسل ہونے والی تیز بارشیں ضلع میں دریاؤں کے پانی کی سطح میں تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے، "راجوری کے علاقوں میں جاری شدید بارشوں کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ دریاؤں میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ جائے گی۔"