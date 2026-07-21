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موسلادھار بارشوں سے جموں و کشمیر جل تھل، کٹرا میں 24 گھنٹوں میں 107.1 ملی میٹر بارش درج
جموں و کشمیر میں موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مجموعی طور پر 28 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔
Published : July 21, 2026 at 11:09 AM IST
جموں: جموں و کشمیر میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کے کچھ علاقوں میں انتہائی تیز بارشیں دیکھنے کو ملیں، جہاں کٹرا میں 107.1 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔
پونچھ میں 22 افراد ہلاک، بارشوں کا سلسلہ جاری
ضلع پونچھ، جو گذشتہ دو دنوں سے تباہی کا سامنا کر رہا ہے اور جہاں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اب تک 22 لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، وہاں 61.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ضلع راجوری میں بھی لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور گذشتہ 24 گھنٹوں میں 49 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وہیں ریاسی میں 54.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔
جموں و کشمیر میں کل 28 افراد کی موت
19 جولائی کی صبح سے اب تک جموں و کشمیر میں موسلادھار بارشوں اور اس کے نتیجے میں آئے اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مجموعی طور پر 28 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جس میں پونچھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔
جموں ضلع میں بھی بھاری بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آج علی الصبح سے ہی ضلع بھر میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع جموں میں 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جب کہ ضلع سانبہ میں 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وہیں ادھم پور میں 28.2 ملی میٹر، کتھوا میں 17.5 ملی میٹر، کشتواڑ میں 13 ملی میٹر، جموں ایئرپورٹ کے آس پاس 13 ملی میٹر، رامبن میں پانچ ملی میٹر، بانہال میں 3.3 ملی میٹر، بٹوٹ میں 2.1 ملی میٹر، بھدرواہ میں 0.8 ملی میٹر اور ڈوڈا میں 0.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔
وادی میں اونتی پورہ میں سب سے زیادہ بارش
وادی کشمیر میں، اونتی پورہ میں سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد گلمرگ میں 29.4 ملی میٹر بارش درج ہوئی۔ سرینگر ایئرپورٹ پر 27.5 ملی میٹر اور پامپور میں 25.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سرینگر میں 9.1 ملی میٹر، قاضی گنڈ میں 12.4 ملی میٹر، پہلگام میں 4.8 ملی میٹر، کپواڑہ میں 4.8 ملی میٹر، کوکرناگ میں 9.2 ملی میٹر، اننت ناگ میں 2.0 ملی میٹر، پلوامہ میں 7.3 ملی میٹر، بڈگام میں 12.0 ملی میٹر، گاندربل میں 21.5 ملی میٹر، سونمرگ میں 15.5 ملی میٹر، بارہمولہ میں 15.0 ملی میٹر، بانڈی پورہ میں 1.0 ملی میٹر، شوپیاں میں 8.0 ملی میٹر، کلگام میں 2.2 ملی میٹر، خودوانی میں 5.5 ملی میٹر، سنگم میں 16.0 ملی میٹر، آشم میں 5.5 ملی میٹر، وولر میں 3.0 ملی میٹر، بٹکوٹ میں 6.5 ملی میٹر، ویری ناگ میں 1.3 ملی میٹر، بابا پورہ میں 10.0 ملی میٹر، چرارِ شریف میں 1.4 ملی میٹر، ٹنگمرگ میں 10.2 ملی میٹر، سوپور میں 11.0 ملی میٹر، نوگام ہندواڑہ میں 10.4 ملی میٹر، لولاب میں 8.4 ملی میٹر اور بومہامہ کپواڑہ میں 8.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
اگلے دو دنوں میں مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی
وہیں محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے جس کے پیش نظر، انتظامیہ اور پولیس مسلسل الرٹ پر ہیں۔ انہوں نے عوام کو غیر ضروری سفر اور نقل و حرکت سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
جموں-سرینگر قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے لیکن ادھم پور اور چنانی کے درمیان چند مقامات پر پتھر گرنے کی وجہ سے ایک لین بند ہو گئی ہے۔
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