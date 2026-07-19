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طوفانی بارشوں اور سیلاب سے پونچھ میں تین افراد ہلاک، آٹھ تاحال لاپتہ، راجوری میں بھاری نقصان
سیلابی ریلوں کے سبب راجوری شہر اور اس کے مضافات میں کروڑوں روپے مالیت کی املاک، مکانات اور زرعی زمینوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
Published : July 19, 2026 at 8:02 AM IST
راجوری: (جہانگیر خان) جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ، راجوری اور پیر پنچال کے بالائی علاقوں میں گذشتہ رات ہونے والی موسلا دھار بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ بارش کے بعد آنے والے اچانک سیلاب اور پانی کے تیز بہاؤ نے مقامی لوگوں کو سال 2014 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کی یاد تازہ کر دی۔
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دریں اثناء پونچھ میں تین لاشیں برآمد کی گئی ہیں جب کہ آٹھ تاحال لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔وہیں راجوری میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی مچ گئی ہے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے راجوری شہر اور اس کے مضافات میں کروڑوں روپے مالیت کی املاک، مکانات اور زرعی زمینوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔
مقامی ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، راجوری کے نیو بس اسٹینڈ بیلا کے قریب کھڑی کئی گاڑیاں پانی کے تیز بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ اس کے علاوہ، کئی رہائشی علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے مکانات کو جزوی اور کلی طور پر نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کا گھریلو سامان تباہ ہو گئے ہیں۔ تھنہ منڈی روڈ پر دھرم راج کمپنی کا قائم کردہ بھاری کریشر بھی سیلابی ریلے کی زد میں آکر بہہ گیا۔ خوش قسمتی سے، ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
صورتحال پر گہری نظر : عمر عبداللہ
Since first light this morning I’ve been closely monitoring the situation arising from the extremely heavy rain in parts of Jammu, especially Rajouri town & surrounding areas. I’ve been in touch with the local MLAs of the region. While the situation continues to unfold the first…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 19, 2026
وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ نے آج صبح سے میں جموں کے کچھ حصوں بالخصوص راجوری شہر اور آس پاس کے علاقوں میں موسلادھار بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں علاقے کے مقامی ایم ایل اے سے رابطے میں ہوں۔ انتظامیہ کی پہلی ترجیح قیمتی جانوں کا تحفظ ہے۔ حکومت متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی جنہیں بارشوں اور اچانک سیلاب کی وجہ سے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔
امدادی کارروائیاں جاری
وہیں سیلاب کی اطلاع ملتے ہی ضلع انتظامیہ، پولیس اور بچاؤ ٹیمیں متحرک ہو گئیں اور ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ انتظامیہ ندی نالوں کے قریب اور نشیبی علاقوں میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں کے پاس جانے سے گریز کریں اور الرٹ رہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو نقصانات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
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