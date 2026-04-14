ریاسی: مہور چسانہ روڈ پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ، ٹریفک بند، بحالی کی کوششیں جاری
حکام کے مطابق پتھروں کے مسلسل گرنے کی وجہ سے روڈ کی بحالی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔
Published : April 14, 2026 at 8:05 AM IST
ریاسی: (آشیش دت) جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی میں مہور-چسانہ روڈ پر تاجیار کے قریب بڑی لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس سے سڑک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سڑک کو ٹریفک میں خلل پڑا ہے۔
پہاڑی سے مسلسل پتھر اور ملبہ گرنے سے سڑک پر ٹریفک مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ مقامی باشندوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہ سڑک علاقے کے کئی دیہاتوں کو ملانے والا مرکزی راستہ ہے۔ سڑک کی بندش سے ضروری خدمات، راشن کی فراہمی اور ہنگامی خدمات میں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔
انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور صورت حال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ حکام کے مطابق سڑک کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم پتھروں کے مسلسل گرنے سے بحالی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔
علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے میں ایسے مسائل کا مستقل حل نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ بار بار لینڈ سلائیڈنگ سے نجات مل سکے۔ فی الحال لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس راستے پر سفر کرنے سے گریز کریں اور انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔