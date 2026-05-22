ترال کے دیہات میں شدید ژالہ باری، فصلوں اور میوہ باغات کو نقصان
Published : May 22, 2026 at 2:38 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) سب ضلع ترال کے بالائی علاقوں میں جمعہ کی صبح شدید ژالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں سیب کے باغات سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ژالہ باری کئی منٹوں تک جاری رہی، جس سے کسان شدید تشویش میں مبتلا ہوئے۔ کسانوں سمیت مقامی سیاسی رہنماؤں نے حکومت سے امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق آج صبح پانچ بجےترال کے شتلن، مندورہ، زراڈی ہارڈ، ماچھہامہ، ناگہ بل اور دیگر د یہات میں شدید ژالہ باری ہوئی جس سے کسان خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوگیے ہیں۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر کسانوں نے بتایا کہ اس نوعیت کی ژالہ باری پہلی بار دیکھی گئی، جس نے زیادہ تر سیب کے باغات کو نقصان پہنچایا ا ور اس ژالہ باری نے ان کی معیشت کو جھٹکا دیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے باغ مالکان نے بتایا کہ شدید نوعیت کی اس ژالہ باری نے بڑے پیمانے پر فصلوں اور سبزی کیاریوں کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت مدد فراہم نہ کی گئی تو ان کے لیے اس نقصان کی بھرپائی مشکل ہو جائے گی۔
بات چیت کے دوران کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ژالہ باری سے ہوئے نقصان کا فوری طور پر جائزہ لے کر متاثرہ کسانوں کو مالی امداد دی جائے تاکہ کسان اپنے نقصان کی کچھ تلافی کر سکیں۔ عوامی مطالبے میں یہ بھی شامل ہے کہ سیبوں کو انشورنس کے دائرے میں لایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے قدرتی آفات کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تلافی ممکن ہو سکے۔
اس دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے ترال کے مختلف علاقوں میں آج صبح ہوئی ژالہ باری پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ علاقے کے متاثرہ کسانوں کو معقول معاوضہ ملنا چاہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس مسئلے کو آج ہی صوبائی کمشنر ڈپٹی کمشنر پلوامہ اور وزیر زراعت کی نوٹس میں لا رہے ہیں تاکہ متاثرہ کسانو کو معقول معاوضہ فراہم کیا جا سکے۔